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في كأس السوبر الإسباني

التشكيل الرسمي لمباراة برشلونة ضد أوساسونا

الخميس ١١ يناير ٢٠٢٤ الساعة ٩:٣٧ مساءً
التشكيل الرسمي لمباراة برشلونة ضد أوساسونا
المواطن - فريق التحرير

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أعلن المديران الفنيان تشافي هيرنانديز وجاجوبا أراساتي، عن التشكيل الرسمي لمباراة برشلونة ضد أوساسونا التي ستنطلق بعد قليل.

مباراة برشلونة ضد أوساسونا

ومن المقرر أن تنطلق مباراة برشلونة ضد أوساسونا، اليوم الخميس، عند الساعة العاشرة مساء بتوقيت السعودية، على ملعب الأول بارك في الرياض، وذلك ضمن منافسات الدور نصف النهائي من كأس السوبر الإسباني.

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وسيواجه الفائز من مباراة اليوم، الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد في نهائي كأس السوبر الإسباني، المقرر إقامته يوم الأحد المقبل، بعد فوزه على نظيره أتلتيكو مدريد بنتيجة 5- 3 بالأمس.

برشلونة
لاعبو الفريق – المصدر @FCBarcelona

تشكيل مباراة اليوم

ويبدأ الفريق الكتالوني، مباراة برشلونة ضد أوساسونا بالتشكيل التالي؛ إينياكي بنيا، أليخاندرو بالدي، رونالد أراوخو، أندرياس كريستنسين، جول كوندي، سيرجي روبرتو، فرينيكي دي يونج، إلكاي جوندوجان، فيران توريس، روبرت ليفاندوفسكي ورافينيا.

برشلونة ضد أوساسونا
تشكيل برشلونة – المصدر @FCBarcelona

على الجانب الآخر، يبدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادي أوساسونا مباراة اليوم في كأس السوبر الإسباني، بالتشكيل التالي؛ هيريرا، كروز، جارسيا، كاتينا، أريسو، جوميز، مونيوز، أيمار، بينا، بوديمير وخوسي أرناييز.

برشلونة ضد أوساسونا
تشكيل أوساسونا – المصدر @osasuna_en

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