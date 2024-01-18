أعلن المديران الفنيان والتر ماتزاري وفينشينزو إيتاليانو، عن التشكيل الرسمي لمباراة نابولي ضد فيورنتينا التي ستنطلق، بعد قليل.

مباراة نابولي ضد فيورنتينا

ومن المقرر أن تُقام مباراة نابولي ضد فيورنتينا، على ملعب “الأول بارك” في الرياض، وذلك ضمن منافسات الدور نصف النهائي من كأس السوبر الإيطالي.

وتُقام منافسات كأس السوبر الإيطالي في السعودية للمرة الرابعة، حيث سبق واستضافت نسخ 2018 و2019، بجانب العام الماضي، إلا أن البطولة تُقام للمرة الأولى بالنظام الجديد بمشاركة 4 فرق هذا العام.

تشكيل مباراة اليوم

ويغيب عن الفريق الجنوبي في مباراة نابولي ضد فيورنتينا اليوم، النيجيري فيكتور أوسيمين والكاميروني اندري زامبو أنجويسا، نظرًا لتواجدهما مع منتخب بلادهما للمشاركة في بطولة كأس الأمم الإفريقية.

وبدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادي نابولي، مباراة اليوم، بالتشكيل التالي؛ جوليني، دي لورينزو، رحماني، خوان جيسوس، مازوتشي، كاجوستي، لوبوتكا، ماريو روي، بوليتانو، سيميوني، كفاراتسخيليا.

على الجانب الآخر، جاء تشكيل الفريق الأول لكرة القدم بنادي فيورنتينا لمباراة اليوم، كالتالي؛ تيراتشيانو، كايودي، ميلينكوفيتش، كوارتا، بيراجي، آرثر ميلو، دنكان، إيكوني، بونافنتورا، بريكالو، بيلتران.