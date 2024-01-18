التشكيل الرسمي لمباراة نابولي ضد فيورنتينا تركي آل الشيخ: تأجيل طرح تذاكر كأس موسم الرياض إلى الغد رئاسة الشؤون الدينية تسخر الإمكانيات وتهيئ الأجواء التعبدية لصلاة الجمعة هل يعود أوسبينا لقائمة النصر؟ حرس الحدود يحبط تهريب 32 كيلوجرامًا من الحشيش بجازان الوجهة الأقرب لـ سيكو فوفانا أمطار وتساقط البرد على الزلفي الشهراني يُحذر من عملية نصب باستغلال اسم علي البليهي! اعتماد نتائج الجوائز الخليجية لمؤسسة حمدان بن راشد للعلوم الطبية والتربوية جاهزية إعلامية الهاكثون لتغطية فعاليات جامعة الفيصل الأحد
أعلن المديران الفنيان والتر ماتزاري وفينشينزو إيتاليانو، عن التشكيل الرسمي لمباراة نابولي ضد فيورنتينا التي ستنطلق، بعد قليل.
ومن المقرر أن تُقام مباراة نابولي ضد فيورنتينا، على ملعب “الأول بارك” في الرياض، وذلك ضمن منافسات الدور نصف النهائي من كأس السوبر الإيطالي.
وتُقام منافسات كأس السوبر الإيطالي في السعودية للمرة الرابعة، حيث سبق واستضافت نسخ 2018 و2019، بجانب العام الماضي، إلا أن البطولة تُقام للمرة الأولى بالنظام الجديد بمشاركة 4 فرق هذا العام.
ويغيب عن الفريق الجنوبي في مباراة نابولي ضد فيورنتينا اليوم، النيجيري فيكتور أوسيمين والكاميروني اندري زامبو أنجويسا، نظرًا لتواجدهما مع منتخب بلادهما للمشاركة في بطولة كأس الأمم الإفريقية.
وبدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادي نابولي، مباراة اليوم، بالتشكيل التالي؛ جوليني، دي لورينزو، رحماني، خوان جيسوس، مازوتشي، كاجوستي، لوبوتكا، ماريو روي، بوليتانو، سيميوني، كفاراتسخيليا.
على الجانب الآخر، جاء تشكيل الفريق الأول لكرة القدم بنادي فيورنتينا لمباراة اليوم، كالتالي؛ تيراتشيانو، كايودي، ميلينكوفيتش، كوارتا، بيراجي، آرثر ميلو، دنكان، إيكوني، بونافنتورا، بريكالو، بيلتران.