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في نصف نهائي السوبر الإيطالي

التشكيل الرسمي لمباراة نابولي ضد فيورنتينا

الخميس ١٨ يناير ٢٠٢٤ الساعة ٩:٥٠ مساءً
التشكيل الرسمي لمباراة نابولي ضد فيورنتينا
المواطن - فريق التحرير

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أعلن المديران الفنيان والتر ماتزاري وفينشينزو إيتاليانو، عن التشكيل الرسمي لمباراة نابولي ضد فيورنتينا التي ستنطلق، بعد قليل.

مباراة نابولي ضد فيورنتينا

ومن المقرر أن تُقام مباراة نابولي ضد فيورنتينا، على ملعب “الأول بارك” في الرياض، وذلك ضمن منافسات الدور نصف النهائي من كأس السوبر الإيطالي.

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وتُقام منافسات كأس السوبر الإيطالي في السعودية للمرة الرابعة، حيث سبق واستضافت نسخ 2018 و2019، بجانب العام الماضي، إلا أن البطولة تُقام للمرة الأولى بالنظام الجديد بمشاركة 4 فرق هذا العام.

مباراة نابولي ضد فيورنتينا
موعد المباراة – المصدر @en_sscnapoli

تشكيل مباراة اليوم

ويغيب عن الفريق الجنوبي في مباراة نابولي ضد فيورنتينا اليوم، النيجيري فيكتور أوسيمين والكاميروني اندري زامبو أنجويسا، نظرًا لتواجدهما مع منتخب بلادهما للمشاركة في بطولة كأس الأمم الإفريقية.

نابولي
لاعبو نابولي – المصدر @en_sscnapoli

وبدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادي نابولي، مباراة اليوم، بالتشكيل التالي؛ جوليني، دي لورينزو، رحماني، خوان جيسوس، مازوتشي، كاجوستي، لوبوتكا، ماريو روي، بوليتانو، سيميوني، كفاراتسخيليا.

على الجانب الآخر، جاء تشكيل الفريق الأول لكرة القدم بنادي فيورنتينا لمباراة اليوم، كالتالي؛ تيراتشيانو، كايودي، ميلينكوفيتش، كوارتا، بيراجي، آرثر ميلو، دنكان، إيكوني، بونافنتورا، بريكالو، بيلتران.

فيورنتينا
لاعبو فيورنتينا – المصدر @acffiorentina

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