التشكيل المتوقع لديربي مدريد بكأس السوبر الإسباني

تترقب الجماهير مباراة ريال مدريد ضد أتلتيكو مدريد، ضمن منافسات بطولة كأس السوبر الإسباني، وسط صراع قوي لتحقيق الفوز وخطف بطاقة التأهل.

الديربي بكأس السوبر الإسباني

ومن المقرر أن يُقام ديربي مدريد، اليوم الأربعاء عند الساعة التاسعة مساء بتوقيت السعودية، على ملعب الأول بارك في الرياض، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من كأس السوبر الإسباني.

وتُعد هذه المرة الرابعة التي تستضيف فيها السعودية منافسات بطولة السوبر الإسباني، بعد نسخة عام 2020، التي أُقيمت بمشاركة 4 فرق للمرة الأولى، بجانب نسختي 2022 و2023.

التشكيل المتوقع للريال وأتلتيكو

ولفتت صحيفة “موندو ديبورتيفو”، إلى أن المدير الفني الإيطالي كارلو أنشيلوتي سيدفع بالقوة الضاربة بقيادة فينيسيوس جونيور وجود بيلينجهام، فيما يتسلح دييغو سيميوني بالثنائي ألفارو موراتا وأنطوان جريزمان.

ويتوقع أن يبدأ ريال مدريد مباراة اليوم بكأس السوبر الإسباني، بالتشكيل التالي؛ أندري لونين، جارسيا، ناتشو، رودريجر، داني كارفاخال، أوريلين تشواميني، توني كروس، فيديريكو فالفيردي، بيلينجهام، فينيسيوس ورودريجو.

على الجانب الآخر، يتوقع أن يبدأ أتلتيكو مدريد مباراة اليوم، بالتشكيل التالي؛ يان أوبلاك، لينو، ماريو هيرموسو، خوسيه خيمينيز، سافيتش، مولينا، دي بول، كوكي، يورينتي، أنطوا جريزمان وموراتا.