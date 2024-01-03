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قبل المشاركة بكأس آسيا 2023

التشكيل المتوقع لـ المنتخب السعودي ضد لبنان

الأربعاء ٣ يناير ٢٠٢٤ الساعة ٤:٤٤ مساءً
التشكيل المتوقع لـ المنتخب السعودي ضد لبنان
المواطن - فريق التحرير

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استقر المدير الفني الإيطالي روبرتو مانشيني، على تشكيل المنتخب السعودي الأول لكرة القدم في مباراته الودية ضد نظيره اللبناني.

المنتخب السعودي يُلاقي لبنان

ومن المقرر أن يلعب المنتخب السعودي ضد نظيره اللبناني، عند الساعة الرابعة مساء يوم غد الخميس، على استاد نادي الوكرة في قطر، وذلك في أولى المواجهات المنتخبين، وذلك في إطار استعداداتهما لكأس آسيا.

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المنتخب السعودي
لاعبو المنتخب – المصدر @SaudiNT

ويتواجد الأخضر في المجموعة السادسة في كأس آسيا 2023، مع منتخبات عمان، تايلاند وقيرغيزستان، فيما يقع منتخب لبنان الأول لكرة القدم في المجموعة الأولى مع كل من؛ قطر، الصين وطاجيكستان.

المنتخب السعودي الأول
لاعبو المنتخب – المصدر @aawsat_spt

التشكيل المتوقع للأخضر

وأعلن مانشيني عن ضم 26 لاعبًا في قائمة المنتخب السعودي الأول لكرة القدم النهائية، ويتوقع أن يدفع بالقوة الضاربة منذ البداية، حيث يأمل في تجهيز اللاعبين فنيًا وبدنيًا بشكل مميز، وتحقيق الفوز.

ويتوقع أن يبدأ الأخضر ودية الغد، بالتشكيل التالي؛ نواف العقيدي، ناصر الدوسري، علي البليهي، علي لاجامي، سعود عبدالحميد، محمد كنو، عبدالله الخيبري، مختار علي، سالم الدوسري، صالح الشهري وعبدالرحمن غريب.

المنتخب السعودي الأول - الأخضر
لاعبو المنتخب

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