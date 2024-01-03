التشكيل المتوقع لـ المنتخب السعودي ضد لبنان

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استقر المدير الفني الإيطالي روبرتو مانشيني، على تشكيل المنتخب السعودي الأول لكرة القدم في مباراته الودية ضد نظيره اللبناني.
ومن المقرر أن يلعب المنتخب السعودي ضد نظيره اللبناني، عند الساعة الرابعة مساء يوم غد الخميس، على استاد نادي الوكرة في قطر، وذلك في أولى المواجهات المنتخبين، وذلك في إطار استعداداتهما لكأس آسيا.
ويتواجد الأخضر في المجموعة السادسة في كأس آسيا 2023، مع منتخبات عمان، تايلاند وقيرغيزستان، فيما يقع منتخب لبنان الأول لكرة القدم في المجموعة الأولى مع كل من؛ قطر، الصين وطاجيكستان.
وأعلن مانشيني عن ضم 26 لاعبًا في قائمة المنتخب السعودي الأول لكرة القدم النهائية، ويتوقع أن يدفع بالقوة الضاربة منذ البداية، حيث يأمل في تجهيز اللاعبين فنيًا وبدنيًا بشكل مميز، وتحقيق الفوز.
ويتوقع أن يبدأ الأخضر ودية الغد، بالتشكيل التالي؛ نواف العقيدي، ناصر الدوسري، علي البليهي، علي لاجامي، سعود عبدالحميد، محمد كنو، عبدالله الخيبري، مختار علي، سالم الدوسري، صالح الشهري وعبدالرحمن غريب.