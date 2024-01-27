التشكيل المتوقع لـ ريال مدريد ضد لاس بالماس

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد، لمواجهة نظيره لاس بالماس في الدوري الإسباني الممتاز، وسط صراع قوي لحصد الثلاثة نقاط.

مباراة ريال مدريد ضد لاس بالماس

ومن المقرر أن يلعب ريال مدريد ضد لاس بالماس، اليوم السبت عند الساعة 6:15 مساء بتوقيت السعودية، على ملعب “دي جران كاناريا”، ضمن منافسات الجولة الـ22 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

ويحتل المرينغي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز برصيد 51 نقطة، وبفارق نقطة عن جيرونا، فيما يتواجد الفريق الأول لكرة القدم بنادي لاس بالماس في المركز الثامن برصيد 31 نقطة.

التشكيل المتوقع للريال

ومن المتوقع أن يدفع المدير الفني الإيطالي كارلو أنشيلوتي، بالقوة الضاربة منذ بداية مباراة ريال مدريد ضد لاس بالماس، أملًا في هز الشباك مبكرًا، وتسهيل مهمته في تحقيق الفوز وخطف الصدارة.

ويتوقع أن يبدأ الريال مباراة اليوم، بالتشكيل التالي؛ أندري لونين، داني كارفاخال، أنطونيو روديجر، ناتشو، فيرلاند ميندي، لوكا مودريتش، كامافينجا، فيدي فالفيردي، إبراهيم دياز، رودريجو جويس وفينيسيوس جونيور.