التشكيل المتوقع لمباراة السعودية وعمان

تترقب الجماهير مباراة السعودية وعمان في بطولة كأس آسيا 2023، وسط صراع قوي من المنتخبين للظهور بشكل مميز وتحقيق الفوز.

مباراة السعودية وعمان

ويتواجد منتخب السعودية في المجموعة السادسة بكأس آسيا 2023 التي تضم بجواره كلًّا من، تايلاند، قيرغيزستان وعمان، ويأمل المدرب الإيطالي روبرتو مانشيني في تحقيق انطلاقة قوية.

ومن المقرر أن تُقام مباراة السعودية وعمان على استاد خليفة الدولي، يوم غد الثلاثاء، عند الساعة الثامنة والنصف مساء بتوقيت السعودية، ضمن منافسات الجولة الأولى من مرحلة المجموعات في كأس آسيا 2023.

التشكيل المتوقع للمباراة

ويتوقع أن يدفع مانشيني بالقوة الضاربة منذ بداية مباراة السعودية وعمان، حيث يأمل في تسجيل هدف مبكر، وتسهيل مهمته في تحقيق الفوز، واستعادة اللقب الغائب عن خزائن الأخضر منذ عام 1996.

ومن المتوقع أن يبدأ الأخضر المباراة بالتشكيل التالي؛ راغد النجار، سعود عبدالحميد، حسان تمبكتي، علي آل بليهي، محمد البريك، عبدالله الخيبري، عبدالإله المالكي، محمد كنو، سالم الدوسري، صالح الشهري وفراس البريكان.

على الجانب الآخر، يتوقع أن يبدأ منتخب عمان بالتشكيل التالي؛ إبراهيم المخيني، علي البوسعيدي، خالد البريكي، جمعة الحبسي، أحمد الخميسي، جميل اليحمدي، عبدالله فواز، معتز صالح، أحمد الكعبي، عمر المالكي ومحسن الغساني.