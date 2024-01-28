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ضمن منافسات كأس الأمم الإفريقية

التشكيل المتوقع لمنتخب مصر ضد الكونغو الديمقراطية

الأحد ٢٨ يناير ٢٠٢٤ الساعة ١:٥٦ مساءً
التشكيل المتوقع لمنتخب مصر ضد الكونغو الديمقراطية
المواطن - فريق التحرير

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تترقب الجماهير مباراة منتخب مصر ضد الكونغو الديمقراطية، ضمن منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية، وسط صراع قوي لتحقيق الفوز.

مباراة مصر ضد الكونغو الديمقراطية

ومن المقرر أن تُقام مباراة مصر ضد الكونغو الديمقراطية على ملعب “لوران بوكو”، اليوم الأحد عند الساعة الحادية عشرة مساء بتوقيت السعودية، في الدور ثمن النهائي من كأس الأمم الإفريقية.

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وتأهل منتخب مصر الأول لكرة القدم إلى دور الـ16 بكأس الأمم الإفريقية، بعد احتلاله وصافة المجموعة الثانية برصيد 3 نقاط، فيما تواجدت الكونغو الديمقراطية بالمركز الثاني للمجموعة السادسة بـ3 نقاط أيضًا.

منتخب مصر ضد الكونغو الديمقراطية
موعد مباراة اليوم – المصدر @EFA

تشكيل منتخب مصر المتوقع

وتشهد مباراة مصر ضد الكونغو الديمقراطية اليوم، غياب إمام عاشور، لإصابته بارتجاج في المخ، حيث يحتاج لعلاج لمدة 6 أيام؛ وفقًا للبروتوكول الطبي، ويتوقع أن يُشارك محمد النني بدلًا منه.

إمام عاشور
عاشور – المصدر @EFA

كما يغيب حارس المرمى محمد الشناوي، لإصابته بخلع في الكتف وخضوعه لعملية جراحية في ألمانيا، ليغيب عن الملاعب لعدة أشهر، ويستمر غياب محمد صلاح عن منتخب مصر؛ لمعاناته من إصابة في العضلة الخلفية.

ويتوقع أن يبدأ منتخب مصر، مباراة اليوم بالتشكيل التالي؛ محمد أبو جبل، محمد هاني، محمد عبدالمنعم، أحمد حجازي، محمد حمدي، محمد النني، مروان عطية، حمدي فتحي، أحمد سيد “زيزو”، محمود حسن تريزيجيه ومصطفى محمد.

منتخب مصر
لاعبو المنتخب – المصدر @EFA

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