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يجمع بين نابولي وإنتر

التشكيل المتوقع لنهائي كأس السوبر الإيطالي

الإثنين ٢٢ يناير ٢٠٢٤ الساعة ٣:١٠ مساءً
التشكيل المتوقع لنهائي كأس السوبر الإيطالي
المواطن - فريق التحرير

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تترقب الجماهير مباراة نابولي وإنتر، ضمن منافسات بطولة كأس السوبر الإيطالي، في ظل الصراع القوي من الفريقين للظهور بشكل مميز وتحقيق الفوز.

موعد نهائي كأس السوبر الإيطالي

ومن المقرر أن تُقام مباراة نابولي ضد إنتر، اليوم الاثنين عند الساعة العاشرة مساء بتوقيت السعودية، على ملعب “الأول بارك” في الرياض، في نهائي بطولة كأس السوبر الإيطالي.

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ونجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي نابولي في الفوز على فيورنتينا في نصف نهائي كأس السوبر الإيطالي بثلاثة أهداف دون رد، فيما صعد إنتر للنهائي؛ بعد تجاوزه لعقبة لاتسيو بنتيجة 3\0.

نهائي كأس السوبر الإيطالي
موعد المباراة النهائية – المصدر@mosgovsa

التشكيل المتوقع لمباراة نابولي ضد إنتر

ويتوقع أن يبدأ نابولي ضد إنتر؛ بالتشكيل التالي؛ بيرلويجي غوليني، خوان خيسوس، أمير راحماني، جيوفاني دي لورينزو، ماريو روي، ستانيسلاف لوبوتكا، ينس كايوستي، باسكال مازوتشي، خفيتشا كفاراتسخيليا، جيوفاني سيميوني وماتيو بوليتانو.

نابولي
لاعبو الفريق – المصدر @mosgovsa

على الجانب الآخر، يتوقع أن يبدأ إنتر ميلان، بالتشكيل التالي؛ يان سومر، أليساندرو باستوني، فرانشسيكو أتشيربي، بنيامين بافارد، فيدريكو دي ماركو، هنريك مختاريان، هاكان تشالهانوغلو، نيكولو باريلا، ماتيو دارميان، لاوتارو مارتينيز وماركوس تورام.

إنتر ميلان
لاعبو الإنتر – المصدر @Inter_en

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