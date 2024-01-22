التشكيل المتوقع لنهائي كأس السوبر الإيطالي

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تترقب الجماهير مباراة نابولي وإنتر، ضمن منافسات بطولة كأس السوبر الإيطالي، في ظل الصراع القوي من الفريقين للظهور بشكل مميز وتحقيق الفوز.
ومن المقرر أن تُقام مباراة نابولي ضد إنتر، اليوم الاثنين عند الساعة العاشرة مساء بتوقيت السعودية، على ملعب “الأول بارك” في الرياض، في نهائي بطولة كأس السوبر الإيطالي.
ونجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي نابولي في الفوز على فيورنتينا في نصف نهائي كأس السوبر الإيطالي بثلاثة أهداف دون رد، فيما صعد إنتر للنهائي؛ بعد تجاوزه لعقبة لاتسيو بنتيجة 3\0.
ويتوقع أن يبدأ نابولي ضد إنتر؛ بالتشكيل التالي؛ بيرلويجي غوليني، خوان خيسوس، أمير راحماني، جيوفاني دي لورينزو، ماريو روي، ستانيسلاف لوبوتكا، ينس كايوستي، باسكال مازوتشي، خفيتشا كفاراتسخيليا، جيوفاني سيميوني وماتيو بوليتانو.
على الجانب الآخر، يتوقع أن يبدأ إنتر ميلان، بالتشكيل التالي؛ يان سومر، أليساندرو باستوني، فرانشسيكو أتشيربي، بنيامين بافارد، فيدريكو دي ماركو، هنريك مختاريان، هاكان تشالهانوغلو، نيكولو باريلا، ماتيو دارميان، لاوتارو مارتينيز وماركوس تورام.