التشكيل المتوقع لنهائي كأس السوبر الإسباني

تترقب الجماهير نهائي كأس السوبر الإسباني بين ريال مدريد وبرشلونة، في ظل الصراع القوي بين الفريقين للظهور بشكل مميز وتحقيق الفوز.

نهائي كأس السوبر الإسباني

ومن المقرر أن يُقام كلاسيكو ريال مدريد وبرشلونة على ملعب “الأول بارك” في الرياض، اليوم الأحد عند الساعة العاشرة مساء بتوقيت السعودية، في نهائي بطولة كأس السوبر الإسباني.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد قد نجح في التأهل لنهائي السوبر الإسباني، بعد تجاوز أتلتيكو مدريد بنتيجة 5\3، في ديربي امتدت للأشواط الإضافية، فيما صعد برشلونة بعد الفوز على أوساسونا بثنائية.

التشكيل المتوقع لريال مدريد وبرشلونة

ويتوقع أن يبدأ ريال مدريد، نهائي كأس السوبر الإسباني، بالتشكيل التالي؛ كيبا أريزابالاجا، داني كارفاخال، روديجر، ناتشو، ميندي، تشواميني، فالفيردي، كروس، جود بيلينجهام، رودريجو جويس وفينيسيوس جونيور.

على الجانب الآخر، يتوقع أن يبدأ برشلونة المباراة بالتشكيل التالي؛ إينياكي بينيا، بالدي، كريستنسن، كوندي، أراوخو، فرينكي دي يونج، إلكاي جوندوجان، بيدري، لامين يامال، سيرجي روبيرتو وروبوت ليفاندوفسكي.