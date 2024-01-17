التشكيل المثالي للجولة الأولى بكأس آسيا 2023

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شهدت منافسات الجولة الأولى من مرحلة المجموعات في بطولة كأس آسيا 2023، تألقًا لافتًا من العرب، ليقتحم 6 لاعبين التشكيل المثالي.
وتواجد نجم المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، علي البليهي في التشكيل المثالي لأولى جولات كأس آسيا 2023، بعد تألقه اللافت ضد عمان، وتسجيله لهدف قاتل، ليقود الأخضر للفوز، ويحصد جائزة رجل المباراة.
كما تواجد ثنائي منتخب قطر الأول لكرة القدم، حارس المرمى مشعل برشم وأكرم عفيف، بعد المستوى المميز لهما في المباراة الافتتاحية ضد لبنان، والتي انتهت بفوز العنابي حامل اللقب بثلاثة أهداف دون رد.
وجاء التشكيل المثالي للجولة الأولى في كأس آسيا، كالتالي؛ مشعل برشم، ويقود الدفاع الرباعي العربي، وهم؛ علي البليهي، العماني أحمد الخميسي، السوري عبدالرحمن فايس والأردني محمود المرضي.
ويقود الوسط والهجوم بالتشكيل المثالي، كل من؛ الياباني تاكومي مينامينو، الأسترالي كريغ غودوين، التايلاني سوباتشاي جايديد والقطري أكرم عفيف، بجانب ثنائي كوريا الجنوبية، لي كانغ إن وهوانغ إن بيوم.