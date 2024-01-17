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شهد تواجد 6 لاعبين عرب

التشكيل المثالي للجولة الأولى بكأس آسيا 2023

الأربعاء ١٧ يناير ٢٠٢٤ الساعة ٤:١١ مساءً
التشكيل المثالي للجولة الأولى بكأس آسيا 2023
المواطن - فريق التحرير

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شهدت منافسات الجولة الأولى من مرحلة المجموعات في بطولة كأس آسيا 2023، تألقًا لافتًا من العرب، ليقتحم 6 لاعبين التشكيل المثالي.

تألق العرب بكأس آسيا 2023

وتواجد نجم المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، علي البليهي في التشكيل المثالي لأولى جولات كأس آسيا 2023، بعد تألقه اللافت ضد عمان، وتسجيله لهدف قاتل، ليقود الأخضر للفوز، ويحصد جائزة رجل المباراة.

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علي البليهي
البليهي – المصدر @SaudiNT

كما تواجد ثنائي منتخب قطر الأول لكرة القدم، حارس المرمى مشعل برشم وأكرم عفيف، بعد المستوى المميز لهما في المباراة الافتتاحية ضد لبنان، والتي انتهت بفوز العنابي حامل اللقب بثلاثة أهداف دون رد.

أكرم عفيف
عفيف – المصدر @QFA

التشكيل المثالي للجولة الافتتاحية

وجاء التشكيل المثالي للجولة الأولى في كأس آسيا، كالتالي؛ مشعل برشم، ويقود الدفاع الرباعي العربي، وهم؛ علي البليهي، العماني أحمد الخميسي، السوري عبدالرحمن فايس والأردني محمود المرضي.

ويقود الوسط والهجوم بالتشكيل المثالي، كل من؛ الياباني تاكومي مينامينو، الأسترالي كريغ غودوين، التايلاني سوباتشاي جايديد والقطري أكرم عفيف، بجانب ثنائي كوريا الجنوبية، لي كانغ إن وهوانغ إن بيوم.

كأس آسيا 2023
التشكيل المثالي للجولة الأولى – المصدر @theafcdotcom

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