أسعار النفط تتجه لتحقيق ثاني مكاسب أسبوعية محمد كنو أفضل لاعبي الأخضر بكأس آسيا 2023 سعر الذهب في السعودية اليوم الجمعة التشكيل المثالي للجولة الثالثة بكأس آسيا 2023 ضباب كثيف يغطي جبل اللوز وترقب تساقط الثلوج مشهد يسر الناظرين في المسجد الحرام صباح يوم الجمعة أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على 12 منطقة هطول أمطار الخير على حفر الباطن فلوريدا تحظر وسائل التواصل للأطفال الخارجية الأمريكية: لا يمكن لواشنطن الإنفاق على كييف إلى ما لا نهاية
شهدت منافسات الجولة الثالثة من مرحلة المجموعات في بطولة كأس آسيا 2023، تألقًا لافتًا من العرب، ليتواجد 4 لاعبين في التشكيل المثالي.
وتواجد نجم المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، عبدالله الخيبري في التشكيل المثالي لثالث جولات كأس آسيا 2023، بعد تألقه اللافت ضد تايلاند، في المباراة التي انتهت بالتعادل السلبي، ومنحت الأخضر صدارة المجموعة.
وحافظ نجم منتخب العراق الأول لكرة القدم، أيمن حسين، على تواجده في التشكيل المثالي، للمرة الثانية على التوالي، بعد مستواه المميز؛ وتسجيله لهدفين ضد فيتنام، كما تواجد زميله علي جاسم.
وجاء التشكيل المثالي لمنافسات الجولة الثالثة في كأس آسيا، كالتالي؛ التايلاندي سارانون أنوين، ويقود الدفاع كل من عبدالله الخيبري، الفلسطيني مصعب بطاط والأوزبكي فروخ سيفييف.
ويقود الوسط والهجوم كل من؛ الإيراني مهدي تاريمي، الطاجيكي بارفيزجون عمرباييف، الكوري الجنوبي لي كانغ إين، الماليزي فيصل حليم، الياباني أياسي أويدا، بجانب ثنائي منتخب العراق، علي جاسم وأيمن حسين.