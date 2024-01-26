التشكيل المثالي للجولة الثالثة بكأس آسيا 2023

شهدت منافسات الجولة الثالثة من مرحلة المجموعات في بطولة كأس آسيا 2023، تألقًا لافتًا من العرب، ليتواجد 4 لاعبين في التشكيل المثالي.

تألق العرب بكأس آسيا 2023

وتواجد نجم المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، عبدالله الخيبري في التشكيل المثالي لثالث جولات كأس آسيا 2023، بعد تألقه اللافت ضد تايلاند، في المباراة التي انتهت بالتعادل السلبي، ومنحت الأخضر صدارة المجموعة.

وحافظ نجم منتخب العراق الأول لكرة القدم، أيمن حسين، على تواجده في التشكيل المثالي، للمرة الثانية على التوالي، بعد مستواه المميز؛ وتسجيله لهدفين ضد فيتنام، كما تواجد زميله علي جاسم.

تشكيل الجولة الثالثة المثالي

وجاء التشكيل المثالي لمنافسات الجولة الثالثة في كأس آسيا، كالتالي؛ التايلاندي سارانون أنوين، ويقود الدفاع كل من عبدالله الخيبري، الفلسطيني مصعب بطاط والأوزبكي فروخ سيفييف.

ويقود الوسط والهجوم كل من؛ الإيراني مهدي تاريمي، الطاجيكي بارفيزجون عمرباييف، الكوري الجنوبي لي كانغ إين، الماليزي فيصل حليم، الياباني أياسي أويدا، بجانب ثنائي منتخب العراق، علي جاسم وأيمن حسين.