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شهد تواجد 4 لاعبين عرب

التشكيل المثالي للجولة الثالثة بكأس آسيا 2023

الجمعة ٢٦ يناير ٢٠٢٤ الساعة ١١:٣٨ صباحاً
التشكيل المثالي للجولة الثالثة بكأس آسيا 2023
المواطن - فريق التحرير

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شهدت منافسات الجولة الثالثة من مرحلة المجموعات في بطولة كأس آسيا 2023، تألقًا لافتًا من العرب، ليتواجد 4 لاعبين في التشكيل المثالي.

تألق العرب بكأس آسيا 2023

وتواجد نجم المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، عبدالله الخيبري في التشكيل المثالي لثالث جولات كأس آسيا 2023، بعد تألقه اللافت ضد تايلاند، في المباراة التي انتهت بالتعادل السلبي، ومنحت الأخضر صدارة المجموعة.

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عبدالله الخيبري
الخيبري – المصدر @SaudiNT

وحافظ نجم منتخب العراق الأول لكرة القدم، أيمن حسين، على تواجده في التشكيل المثالي، للمرة الثانية على التوالي، بعد مستواه المميز؛ وتسجيله لهدفين ضد فيتنام، كما تواجد زميله علي جاسم.

أيمن حسين
أيمن – المصدر @afcasiancup_ar

تشكيل الجولة الثالثة المثالي

وجاء التشكيل المثالي لمنافسات الجولة الثالثة في كأس آسيا، كالتالي؛ التايلاندي سارانون أنوين، ويقود الدفاع كل من عبدالله الخيبري، الفلسطيني مصعب بطاط والأوزبكي فروخ سيفييف.

ويقود الوسط والهجوم كل من؛ الإيراني مهدي تاريمي، الطاجيكي بارفيزجون عمرباييف، الكوري الجنوبي لي كانغ إين، الماليزي فيصل حليم، الياباني أياسي أويدا، بجانب ثنائي منتخب العراق، علي جاسم وأيمن حسين.

كأس آسيا 2023
التشكيل المثالي للجولة الثالثة – المصدر @afcasiancup

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