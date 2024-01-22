التشكيل المثالي للجولة الثانية بكأس آسيا 2023

شهدت منافسات الجولة الثانية من مرحلة المجموعات في بطولة كأس آسيا 2023، تألقًا لافتًا من العرب، ليقتحم 8 لاعبين التشكيل المثالي.

تألق العرب بكأس آسيا 2023

وتواجد ثنائي المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، محمد كنو وسعود عبدالحميد في التشكيل المثالي لثاني جولات كأس آسيا 2023، بعد تألقهما اللافت ضد قرغيزستان، في المباراة التي حسمها الأخضر بثنائية وضمن التأهل رسميًا.

وقدم سعود عبدالحميد أداء دفاعيًا مميزًا، فيما خطف محمد كنو الأنظار بأدائه اللافت، وتسجيله للهدف الأول، ليُساهم في فوز المنتخب السعودي، كما منحه الاتحاد الآسيوي لكرة القدم؛ جائزة رجل المباراة.

وتواجد نجم منتخب قطر الأول لكرة القدم، أكرم عفيف، في التشكيل المثالي لكأس آسيا 2023، للمرة الثانية على التوالي، بعد مستواه المميز؛ وتسجيله لهدف الفوز ضد طاجيكستان، ليرفع رصيده إلى 3 أهداف بالنسخة الحالية.

التشكيل المثالي للجولة الثانية

وجاء التشكيل المثالي للجولة الثانية في كأس آسيا 2023، كالتالي؛ خالد عيسى “الإمارات”، ويقود الدفاع كل من؛ الإيراني ميلاد محمدي، الإندونيسي جاستن هوبنر، العماني أحمد الخميسي وسعود عبدالحميد.

ويقود الوسط والهجوم بالتشكيل المثالي، كل من؛ أكرم عفيف، الأوزبكي عباسبيك فايزوليف، محمد كنو، البحريني علي مدن، الأردني يزن النعيمات، والعراقي أيمن حسين “متصدر قائمة هدافي البطولة”.