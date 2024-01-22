التشكيل المثالي للجولة الثانية بكأس آسيا 2023

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شهدت منافسات الجولة الثانية من مرحلة المجموعات في بطولة كأس آسيا 2023، تألقًا لافتًا من العرب، ليقتحم 8 لاعبين التشكيل المثالي.
وتواجد ثنائي المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، محمد كنو وسعود عبدالحميد في التشكيل المثالي لثاني جولات كأس آسيا 2023، بعد تألقهما اللافت ضد قرغيزستان، في المباراة التي حسمها الأخضر بثنائية وضمن التأهل رسميًا.
وقدم سعود عبدالحميد أداء دفاعيًا مميزًا، فيما خطف محمد كنو الأنظار بأدائه اللافت، وتسجيله للهدف الأول، ليُساهم في فوز المنتخب السعودي، كما منحه الاتحاد الآسيوي لكرة القدم؛ جائزة رجل المباراة.
وتواجد نجم منتخب قطر الأول لكرة القدم، أكرم عفيف، في التشكيل المثالي لكأس آسيا 2023، للمرة الثانية على التوالي، بعد مستواه المميز؛ وتسجيله لهدف الفوز ضد طاجيكستان، ليرفع رصيده إلى 3 أهداف بالنسخة الحالية.
وجاء التشكيل المثالي للجولة الثانية في كأس آسيا 2023، كالتالي؛ خالد عيسى “الإمارات”، ويقود الدفاع كل من؛ الإيراني ميلاد محمدي، الإندونيسي جاستن هوبنر، العماني أحمد الخميسي وسعود عبدالحميد.
ويقود الوسط والهجوم بالتشكيل المثالي، كل من؛ أكرم عفيف، الأوزبكي عباسبيك فايزوليف، محمد كنو، البحريني علي مدن، الأردني يزن النعيمات، والعراقي أيمن حسين “متصدر قائمة هدافي البطولة”.