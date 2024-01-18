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ضمن منافسات كأس آسيا

التعادل الإيجابي يحسم مباراة فلسطين والإمارات

الخميس ١٨ يناير ٢٠٢٤ الساعة ١٠:٥٠ مساءً
التعادل الإيجابي يحسم مباراة فلسطين والإمارات
المواطن - فريق التحرير

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انتهت، منذ قليل، مباراة فلسطين والإمارات، ضمن منافسات الجولة الثانية من مرحلة المجموعات في بطولة كأس آسيا 2023، بالتعادل الإيجابي بين المنتخبين.

تقدم منتخب الإمارات

وبدأت مباراة فلسطين والإمارات التي أُقيمت على إستاد الجنوب بشكل سريع، وحاول المنتخبان هز الشباك، قبل أن ينجح سلطان عادل في منح الأبيض التقدم عند الدقيقة 23 برأسية رائعة؛ لتشتعل أجواء المواجهة.

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لقطات لجمال جبال أجا وسط البساط الأخضر

لقطات لجمال جبال أجا وسط البساط الأخضر

مباراة فلسطين والإمارات
جانب من المباراة – المصدر @UAEFNT

وحصل لاعب الأبيض، خليفة الحمادي على بطاقة حمراء، واحتسب الحكم ركلة جزاء لصالح منتخب فلسطين الأول لكرة القدم بعد اللجوء إلى تقنية الـVAR، إلا أن الحارس الإماراتي خالد عيسى تألق وتصدى لها عند الدقيقة 39.

واستمرت المحاولات لتسجيل هدف في الدقائق المتبقية، وسط تألق كبير من المدافعين، لتنتهي أحداث الشوط الأول من مباراة فلسطين والإمارات، بتقدم الأبيض بهدف دون رد.

مباراة فلسطين والإمارات
جانب من المباراة – المصدر @UAEFNT

تعادل فلسطين والإمارات

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، ضغط منتخب فلسطين الأول لكرة القدم، وسجل لاعب الإمارات، بدر ناصر هدفًا في مرماه بالخطأ عند الدقيقة 50، واشتعلت المباراة أملًا في هز الشباك مجددًا.

وواصل المنتخبان الضغط في الدقائق الأخيرة، لتسجيل هدف وخطف الثلاث نقاط، ولكن دون جدوى، لتنتهي مباراة فلسطين والإمارات في كأس آسيا بالتعادل الإيجابي بنتيجة 1- 1.

مباراة فلسطين والإمارات
جانب من المباراة – المصدر @UAEFNT

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