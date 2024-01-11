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ضمن منافسات كأس السوبر الإسباني

التعادل السلبي يحسم الشوط الأول بين برشلونة وأوساسونا

الخميس ١١ يناير ٢٠٢٤ الساعة ١١:٠٥ مساءً
التعادل السلبي يحسم الشوط الأول بين برشلونة وأوساسونا
المواطن - فريق التحرير

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انتهى، منذ قليل، الشوط الأول من مباراة برشلونة وأوساسونا، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس السوبر الإسباني بالتعادل السلبي.

تعادل برشلونة وأوساسونا

وبدأت مباراة برشلونة وأوساسونا المقامة على ملعب “الأول بارك” في الرياض بشكل سريع، وكاد فيران توريس أن يهز الشباك عند الدقيقة الثامنة من تسديدة قوية، إلا أن الكرة مرت بجوار القائم.

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برشلونة ضد أوساسونا
جانب من المباراة – المصدر @mosgovsa

وواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الضغط، ومرر سيرجي روبيرتو كرة مميزة لروبوت ليفاندوفسكي، إلا أن حارس مرمى أوساسونا، سيرخيو هيريرا تصدى للكرة بنجاح عند الدقيقة 13.

واستمرت المحاولات من الفريقين، وسط أفضلية للبارشا، ولعب إلكاي جوندوجان عرضية مميزة من ركلة ركنية، قابلها ليفاندوفسكي برأسية رائعة، إلا أنها مرت بجوار القائم عند الدقيقة 31.

برشلونة وأوساسونا
جانب من المباراة – المصدر @mosgovsa

وتصدى الحارس بينيا لفرصة خطيرة من كرة ثابتة عند الدقيقة 43، ومرت الدقائق المتبقية، لتنتهي أحداث الشوط الأول من مباراة برشلونة وأوساسونا بالتعادل بدون أهداف بين الفريقين.

برشلونة ضد أوساسونا
جانب من المباراة – المصدر @mosgovsa

ريال مدريد ينتظر الفائز

وسيواجه الفائز من مباراة اليوم، الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد في نهائي كأس السوبر الإسباني، المقرر إقامته يوم الأحد المقبل، بعد فوزه على نظيره أتلتيكو مدريد بنتيجة 5- 3 بالأمس.

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