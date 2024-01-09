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أُقيمت في قطر قبل انطلاق كأس أمم آسيا

التعادل السلبي يحسم مباراة السعودية وفلسطين

الثلاثاء ٩ يناير ٢٠٢٤ الساعة ٩:٢٠ مساءً
التعادل السلبي يحسم مباراة السعودية وفلسطين
المواطن - فريق التحرير

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حسم التعادل السلبي مباراة منتخبي السعودية وفلسطين الودية، والتي أُقيمت اليوم في ملعب الوكرة القطري في ظل استعداد الفريقين للمشاركة في بطولة كأس أمم آسيا 2023.

السعودية وفلسطين

وأجرى المدرب الإيطالي روبيرتو مانشيني 7 تغييرات، كما تعرض اللاعب سالم الدوسري للطرد بالبطاقة الحمراء عند الدقيقة الـ 52.

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وانتهت المباراة بالتعادل السلبي، علمًا بأن المنتخب السعودي كان قد فاز في وديته الأولى أمام المنتخب اللبناني.

فهد المولد

وقبل مباراة فلسطين، كشف فيصل الغامدي، لاعب وسط الفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد والمنتخب السعودي، أن الأخضر سيقاتل للفوز بلقب كأس أمم آسيا 2023 في قطر لإسعاد الجماهير السعودية.

وتحدث الغامدي في برنامج “أكشن مع وليد”: “لدينا هدف حاليًّا هو استغلال المباريات الودية ولا ننظر إلى النتيجة، خضنا مباراة لبنان وتعلمنا منها”.

وأضاف الغامدي: “بإذن الله سنُفرح الشارع الرياضي السعودي ونُحقق آسيا، ونعمل على تطوير لياقتنا البدنية والفنية”.

ويستعد المنتخب السعودي لمواجهة منتخب هونج كونج وديًّا مساء غدٍ في آخر لقاء ودي للأخضر قبل انطلاق كأس أمم آسيا الجمعة المقبلة.

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