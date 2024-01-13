التعادل السلبي يحسم مباراة سوريا وأوزبكستان

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حسم التعادل السلبي، مباراة سوريا وأوزبكستان في الجولة الأولى من دور المجموعات في بطولة كأس أمم آسيا 2023.
وبدأت المباراة بأداء هادئ بين الفريقين، كما لم ينجح أي منهما في إحراز أي أهداف، لينتهي النصف الأول من المباراة بالتعادل السلبي.
واستمر الحال كما هو في الشوط الثاني لينتهي اللقاء بالتعادل السلبي بين الفريقين.
وكان المنتخب القطري فاز بالأمس على منتخب لبنان بثلاثية دون رد في لقاء الافتتاح، بينما فاز المنتخب الأسترالي على نظيره الهندي اليوم بثنائية دون رد، وتعادلت الصين بدون أهداف مع طاجيكستان.