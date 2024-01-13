Icon

تكريم 12 فائزًا في ختام مهرجان أندية الهواة المسرحي Icon أسوس تطلق أول حواسيب ROG NUC المخصصة للاعبين Icon شاهد .. نجم النصر يسجل أول هدف في كأس أمم إفريقيا 2023 Icon شرطة القصيم توضح حقيقة فيديو حمل سلاح ناري في مكان عام Icon ضبط مواطن لإطلاقه النار من سلاح ناري في الهواء بالجوف Icon مانشستر سيتي يصعد للوصافة بثلاثية مثيرة في نيوكاسل Icon تفاصيل استعداد التاكسي الطائر لنقل ضيوف الرحمن في موسم الحج Icon التعادل السلبي يحسم مباراة سوريا وأوزبكستان Icon موعد مباراة مان يونايتد ضد توتنهام Icon طريقة تعديل الاسم بالإنجليزية عبر أبشر Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم
في كأس أمم آسيا

التعادل السلبي يحسم مباراة سوريا وأوزبكستان

السبت ١٣ يناير ٢٠٢٤ الساعة ١١:١٤ مساءً
التعادل السلبي يحسم مباراة سوريا وأوزبكستان
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

حسم التعادل السلبي، مباراة سوريا وأوزبكستان في الجولة الأولى من دور المجموعات في بطولة كأس أمم آسيا 2023.

مباراة سوريا وأوزبكستان

وبدأت المباراة بأداء هادئ بين الفريقين، كما لم ينجح أي منهما في إحراز أي أهداف، لينتهي النصف الأول من المباراة بالتعادل السلبي.

قد يهمّك أيضاً
بدء إيداع الدفعة 74 من حساب المواطن شاملة الدعم الإضافي

بدء إيداع الدفعة 74 من حساب المواطن شاملة الدعم الإضافي

لقطات ليلية من أجواء الهدا

لقطات ليلية من أجواء الهدا

سوريا وأوزبكستان

واستمر الحال كما هو في الشوط الثاني لينتهي اللقاء بالتعادل السلبي بين الفريقين.

وكان المنتخب القطري فاز بالأمس على منتخب لبنان بثلاثية دون رد في لقاء الافتتاح، بينما فاز المنتخب الأسترالي على نظيره الهندي اليوم بثنائية دون رد، وتعادلت الصين بدون أهداف مع طاجيكستان.

سوريا وأوزبكستان

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

فيصل بن نواف في مباراة العروبة والجندل لدعم الرياضة بالجوف
الرياضة

فيصل بن نواف في مباراة العروبة والجندل...

الرياضة
حساب المواطن: المكافأة الجامعية ضمن دخل الأسرة
حساب المواطن

حساب المواطن: المكافأة الجامعية ضمن دخل الأسرة

حساب المواطن
المنتخب السعودي إلى نهائي كأس غرب آسيا للناشئين
الرياضة

المنتخب السعودي إلى نهائي كأس غرب آسيا...

الرياضة
جريان وتدفق السيول غرب رفحاء
السعودية اليوم

جريان وتدفق السيول غرب رفحاء

السعودية اليوم
وظائف إدارية شاغرة في هيئة الزكاة
وظائف

وظائف إدارية شاغرة في هيئة الزكاة

وظائف
حضور نسائي وزوار أوروبيون في كأس العلا للصقور
السعودية اليوم

حضور نسائي وزوار أوروبيون في كأس العلا...

السعودية اليوم
ناديان سعوديان يسعيان لضم مهدي طارمي
الرياضة

ناديان سعوديان يسعيان لضم مهدي طارمي

الرياضة
شاهد .. هدف فرانك كيسيه مع كوت ديفوار يثير إعجاب جماهير الأهلي
الرياضة

شاهد .. هدف فرانك كيسيه مع كوت...

الرياضة