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ضمن منافسات كأس آسيا

التعادل السلبي يحسم مباراة لبنان والصين

الأربعاء ١٧ يناير ٢٠٢٤ الساعة ٥:٠٦ مساءً
التعادل السلبي يحسم مباراة لبنان والصين
المواطن - فريق التحرير

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انتهت، منذ قليل، مباراة لبنان والصين، ضمن منافسات الجولة الثانية من مرحلة المجموعات في بطولة كأس آسيا 2023، بالتعادل السلبي بين المنتخبين.

محاولات مستمرة

وبدأت مباراة لبنان والصين التي أُقيمت على استاد الثمامة بشكل سريع، وجاءت أولى الفرص الخطيرة عندما توغل ليو يانغ ولعب كرة عرضية، مرت بجوار مرمى منتخب الآرز عند الدقيقة 19.

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مباراة لبنان والصين
جانب من المباراة – المصدر @afcasiancup_ar

وسدد حسن معتوق كرة قوية، وتألق الحارس يان جونلينغ وأبعدها، لتصل إلى الجانب الأيمن، قابلها حسين زين بعرضية، لعبها عمر شعبان برأسية مميزة، ولكنها مرت أعلى المرمى قليلًا عند الدقيقة 25.

ومرر باسل جرادي كرة مميز لشعبان؛ ليُسدد كرة أرضية قوية في الشباك الخارجية عند الدقيقة 34، وكاد جانغ يونينغ أن يهز الشباك، ولكن الحارس مصطفى مطر تألق وأبعدها، ومرت تسديد معتوق بعيدًا، لينتهي الشوط الأول بتعادل لبنان والصين.

مباراة لبنان والصين
جانب من المباراة – المصدر @afcasiancup_ar

تعادل لبنان والصين

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، ضغط منتخب لبنان بقوة، وكاد أن يهز الشباك، عن طريق حسن سرور ولكن ارتدت تسديدته من العارضة عند الدقيقة 53، وردت الصين بتسديدة قوية من شو جين، أمسكها مطر.

واعتمد منتخب الآرز على التسديدات، وواصل المنتخبان المحاولات، قبل أن يهدأ اللعب في الدقائق الأخيرة، دون خطورة حقيقة على المرمى، لتنتهي المباراة بتعادل لبنان والصين في كأس آسيا بدون أهداف.

منتخب لبنان
لاعب لبنان يتحسر على الفرص الضائعة – المصدر @afcasiancup_ar

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