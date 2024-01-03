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في الجولة الـ20 من الدوري الإنجليزي

التعادل السلبي يحسم مباراة وست هام ضد برايتون

الأربعاء ٣ يناير ٢٠٢٤ الساعة ١٢:٥٩ صباحاً
التعادل السلبي يحسم مباراة وست هام ضد برايتون
المواطن - فريق التحرير

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حسم التعادل السلبي، مباراة وست هام ضد برايتون، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ20 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وست هام ضد برايتون

ولم ينجح أي من الفريقين في إحراز أي أهداف طوال الـ 90 دقيقة، لينتهي اللقاء بالتعادل السلبي، حيث أصبح رصيد وست هام يونايتد 34 نقطة في المركز السادس، بينما أصبح رصيد برايتون 31 نقطة في المركز السابع.

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وكانت مباريات الجولة الـ20 من الدوري الإنجليزي انطلقت بداية من السبت الماضي، بفوز تشيلسي على لوتون تاون بنتيجة 3- 2، وفاز أستون فيلا على بيرنلي بنتيجة 3- 2، وفاز مانشستر سيتي على شيفيلد يونايتد بنتيجة 2- 0، وفاز كريستال بالاس على برينتفورد بنتيجة 3- 1، وفاز وولفرهامبتون على إيفرتون بثلاثية دون رد، بينما فاز نوتنغهام فورست على مانشستر يونايتد بنتيجة 2- 1.

وفي مباراتي الأحد الماضي، فاز فولهام على آرسنال بنتيجة 2-1، وفاز توتنهام على بورنموث بنتيجة 3- 1.

وست هام ضد برايتون - 2

وفي أول أمس يوم الاثنين، فاز ليفربول على نيوكاسل يونايتد بنتيجة 4- 2، بينما تعادل أمس وست هام مع برايتون بدون أهداف.

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