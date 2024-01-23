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التعادل المثير يحسم مباراة غانا وموزمبيق

الثلاثاء ٢٣ يناير ٢٠٢٤ الساعة ١:٤٥ صباحاً
التعادل المثير يحسم مباراة غانا وموزمبيق
المواطن - فريق التحرير

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حسم التعادل المثير مباراة غانا وموزمبيق التي انتهت مساء الاثنين بالتعادل بنتيجة 2- 2 في الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة كأس الأمم الإفريقية.

غانا وموزمبيق

منتخب غانا سجل هدفين عبر نجمه جوردان آيو في الدقيقتين الـ 16 والـ 71 من ركلتي جزاء.

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وقلب موزمبيق الطاولة على المنتخب الغاني عبر تسجيل كل من جيني كاتامو ورينيلدو ماندافا هدفين في الدقيقتين الـ 91 والـ93.

غانا وموزمبيق

وأصبح رصيد منتخب غانا بعد التعادل نقطتين في المركز الثالث بالمجموعة الثانية، بينما يتذيل منتخب موزمبيق المجموعة برصيد نقطتين.

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