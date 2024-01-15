وفد السعودية يستعرض في دافوس دور المملكة البارز في مواجهة التحديات العالمية منتخب الأردن يُمطر شباك ماليزيا برباعية تصريحات مانشيني أغضبته .. سلمان الفرج: أطالب اتحاد القدم بالتحقيق ولا أقبل أن تُمس وطنيتي القبض على مقيم اعتدى على آخر بسبب موقف مركبة بالرياض حريق في مستودعات بحي الفيصلية التعادل يحسم مباراة الكاميرون ضد غينيا صور الأقمار الصناعية تكشف النمو الهائل لمخيمات اللاجئين بغزة في 100 يوم نواف العقيدي: ما قاله مانشيني عني غير صحيح وكشف الحقيقة بعد كأس آسيا قبل مواجهة الغد .. تاريخ مواجهات السعودية وعمان سلطان الغنام يكذّب تصريحات مانشيني: لم أشترط اللعب أساسيًّا
انتهت مباراة الكاميرون ضد غينيا مساء اليوم الاثنين، بالتعادل بنتيجة 1- 1، وذلك ضمن مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات في بطولة كأس أمم إفريقيا 2023.
وكان المنتخب الغيني، نجح في إحراز الهدف الأول عبر اللاعب محمد بايو في الدقيقة العاشرة.
وفي الشوط الثاني، تمكن المنتخب الكاميروني من إحراز هدف التعادل من ضربة رأسية عبر اللاعب فرانك ماجري في الدقيقة الـ51.
وكان المنتخب السنغالي تفوق على منتخب غامبيا بنتيجة 3- 0، قبل مباراة الكاميرون وغينيا.
وافتتح اللاعب باب غايي التسجيل للمنتخب السنغالي في الدقيقة الرابعة.
وفي الشوط الأول تلقى اللاعب إيبو آدامز من منتخب غامبيا البطاقة الحمراء في الدقيقة الـ45 بعد تدخله القوي على أحد لاعبي السنغال.
وفي الشوط الثاني، سجل اللاعب لامين كامارا الهدفين الثاني والثالث للمنتخب السنغالي في الدقيقتين الـ 53 والـ87.
يذكر أن منتخب السنغال كان تُوج بنسخة 2021، بالفوز على منتخب مصر في المباراة النهائية بركلات الترجيح.