التعادل يحسم مباراة الكاميرون ضد غينيا

انتهت مباراة الكاميرون ضد غينيا مساء اليوم الاثنين، بالتعادل بنتيجة 1- 1، وذلك ضمن مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات في بطولة كأس أمم إفريقيا 2023.

الكاميرون ضد غينيا

وكان المنتخب الغيني، نجح في إحراز الهدف الأول عبر اللاعب محمد بايو في الدقيقة العاشرة.

وفي الشوط الثاني، تمكن المنتخب الكاميروني من إحراز هدف التعادل من ضربة رأسية عبر اللاعب فرانك ماجري في الدقيقة الـ51.

السنغال ضد غامبيا

وكان المنتخب السنغالي تفوق على منتخب غامبيا بنتيجة 3- 0، قبل مباراة الكاميرون وغينيا.

وافتتح اللاعب باب غايي التسجيل للمنتخب السنغالي في الدقيقة الرابعة.

وفي الشوط الأول تلقى اللاعب إيبو آدامز من منتخب غامبيا البطاقة الحمراء في الدقيقة الـ45 بعد تدخله القوي على أحد لاعبي السنغال.

وفي الشوط الثاني، سجل اللاعب لامين كامارا الهدفين الثاني والثالث للمنتخب السنغالي في الدقيقتين الـ 53 والـ87.

يذكر أن منتخب السنغال كان تُوج بنسخة 2021، بالفوز على منتخب مصر في المباراة النهائية بركلات الترجيح.