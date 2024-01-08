التعادل يحسم مباراة روما ضد أتالانتا

تعادل فريق روما مع نادي أتالانتا بنتيجة 1- 1 مساء الأحد، وذلك ضمن مواجهات الجولة الـ19 من بطولة الدوري الإيطالي.

روما ضد أتالانتا

وتقدم أتالانتا بالهدف الأول عبر اللاعب كويميترس في الدقيقة الثامنة من عمر الشوط الأول.

وفي الدقيقة الـ40، سجل اللاعب الأرجنتيني باولو ديبالا هدف التعادل للجاليالوروسي.

وبعد المباراة، أصبح رصيد الجيالوروسي 29 نقطة في المركز الثامن، بينما أصبح رصيد أتالانتا 30 نقطة في المركز السادس.

وكانت مباريات الجولة الـ19 من الدوري الإيطالي بدأت من الجمعة الماضية، بتعادل بين بولونيا وجنوى بنتيجة 1- 1.

وفي مباريات أول أمس السبت، فاز إنتر ميلان على هيلاس فيرونا بنتيجة 2- 1، وفاز مونزا على فروسينوني بثلاثية مقابل هدفين، وتعادل ليتشي مع كالياري بهدف لكل فريق، وفاز ساسولو على فيورنتينا بهدف دون رد.

وفي مباريات أمس الأحد، خسر إمبولي ضد ميلان بثلاثية دون رد، وفاز تورينو على نابولي بثلاثية دون رد، وفاز لاتسيو على أودينيزي بنتيجة 2- 1، بينما فاز يوفنتوس على ساليرنيتانا بنتيجة 2- 1، بينما تعادل روما مع أتالانتا بنتيجة 1- 1.