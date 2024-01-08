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التسجيل مستمر إلى 16 يناير الجاري

التعليم تعلن بدء التسجيل لمقاعد الزمالة للأطباء السعوديين في ألمانيا

الإثنين ٨ يناير ٢٠٢٤ الساعة ١١:١٣ صباحاً
التعليم تعلن بدء التسجيل لمقاعد الزمالة للأطباء السعوديين في ألمانيا
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت وزارة التعليم اليوم، بدء التسجيل على (15) مقعداً متاحاً في الزمالة للأطباء السعوديين في ألمانيا (شهادة الاختصاص والتخصص الدقيق في مستشفيات الشاريتيه).

فترة التسجيل في البرنامج

وأوضحت وزارة التعليم، أن التسجيل مستمر إلى 16 يناير من العام 2024م عبر الرابط الإلكتروني على منصة سفير2.

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شروط التقديم

ودعت وزارة التعليم الراغبين بالتقدم لمسار التخصصات الصحية الاطلاع على الشروط العامة عبر الموقع، إضافةً إلى الشروط الخاصة، وهي إنهاء مرحلة البكالوريوس بتقدير جيد جداً على الأقل، والحصول على وثيقة التخرّج الرسمية، والسجل الأكاديمي، ومعادلة الشهادة من جهة الاختصاص، مع توضيح التخصص في السيرة الذاتية واستمارة التقديم، إضافةً إلى استكمال الوثائق في استمارة التقديم، كالشهادة الأكاديمية والمهنية، وشهادة التصنيف المهني والسجل الأكاديمي، والتوصيات.

التخصصات المتاحة

وتشمل التخصصات المطروحة: التخدير، وعلم الأورام، والأشعة، وطب الأطفال حديثي الولادة، والجراحة، وأمراض النساء والتوليد، وأمراض الجهاز الهضمي، وأمراض الكلى، والمسالك البولية، وجراحة الأعصاب، وطب الأعصاب؛ مؤكدةً أن الهدف من طرح مثل هذه التخصصات العامة والدقيقة توفير الكوادر الصحية المؤهلة في مختلف التخصصات الصحية في القطاعين الحكومي والخاص.

 

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