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ردت على ما تم تداوله بخصوص تطبيق العقود المكانية

التعليم: حركة النقل الخارجي الحالية هي الأخيرة وفق الآلية الحالية

الثلاثاء ٩ يناير ٢٠٢٤ الساعة ١٠:٢٨ مساءً
التعليم: حركة النقل الخارجي الحالية هي الأخيرة وفق الآلية الحالية
المواطن - فريق التحرير

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أصدرت وزارة التعليم توضيحًا بشأن ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي من معلومات بخصوص إجراءات نقل المعلمين والمعلمات.

وقالت التعليم في بيان لها على منصة إكس، مساء اليوم الثلاثاء: إنها تابعت ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي من معلومـات حول حركة نقل المعلمين والمعلمات، وتأكيدًا على أهمية استقاء المعلومـة مـن مصادرها الرسمية توضـح أن المعلم والمعلمة أساس العمل التعليمي، واستقرارهما ركيزة أساسية في نجاح العملية التعليمية، وهدف إستراتيجي لتوجهات الوزارة.

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معلومة غير دقيقة

وتابعت أن ما ذكر “أن حركـة النقـل للمعلمين والمعلمات لهـذا العام هـي الأخيرة”، معلومة غير دقيقة، ولتوضيح ذلك فإن حركـة النقل لهذا العام

ستكون الأخيرة من نوعها وفق الآلية المعمول بها حاليًّا، فيما تعمل الوزارة على تطوير آلية جديدة لحركة النقل بما يحقق مصلحة المعلمين والمعلمات ولا يخل بالعملية التعليميـة، آخذة في الاعتبار جميع التحديات والفرص، على أن يكون المعلمون والمعلمات شركاء أساسيين في هذا التطوير.

تطبيـق العقـود المكانيـة

ولفتت إلى أن مـا تـم تداولـه بخصـوص تطبيـق العقـود المكانيـة علـى جميـع المعلميـن والمعلمـات؛ فـإن الـوزارة تؤكد أن مـا يتعلق بآليـة وضوابط شغل الوظائف التعليمية التي تم إقرارها عام 1444هـ والخاصة بوظائف العقود لا تشمل من تم تعيينهم قبل هذا التاريخ، ومن تـم تعيينهم بنظام العقود مـن المعلمين والمعلمات؛ فـإن وزارة التعليم تسعى جاهدة لدراسـة أوضاعهم بما يتماشى مع الضوابط والأنظمة ويحقق المصلحة التعليمية.

 

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