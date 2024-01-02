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التقويم الذاتي لتشخيص المشاكل ووضع الحلول

الثلاثاء ٢ يناير ٢٠٢٤ الساعة ١٠:١٧ صباحاً
التقويم الذاتي لتشخيص المشاكل ووضع الحلول
المواطن - فريق التحرير

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أكدت معلمة رياض الأطفال منيرة الحقباني أن التقويم الذاتي لا يعني الوصول للمثالية بل هو مرحلة مهمة لتقييم الوضع الراهن وتشخيص المشاكل ووضع الحلول والمقترحات التي تساعد على حلها.

التقويم الذاتي

وقالت الحقباني : التقويم الذاتي لا يعني المثالية.. اكتبوا واقع مدارسكم بدون تلميع أو تزييف . فالغرض منه تشخيص الوضع بهدف التحسين والتطوير وأغلب الأمور لا تحتاج لجهد مالي بقدر الجهد التربوي والتعليمي والتنظيمي.. نحتاج لجولات فجائية بدون موعد وأن نتخلص من هدر الورق وزيادة الملفات وأتمنى ألا يفشل قبل أن يبدأ.

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استراتيجية التدريس

بدوره قال المهتم بتقنيات التعليم، سعد السهلي، إنه أثناء زيارة فريق التقويم الذاتي الخارجي للمعلم في الصف يتم قياس عدد من المؤشرات ومنها، تنوع المدرسة في استراتيجيات التدريس لتلبية احتياجات المتعلمين ويتوقع منه القيام بالآتي:

  • استخدام استراتيجات تدريس متنوعة
  • تشجيع المتعلمين على المشاركة والتفاعل
  • أن تراعي استراتيجات التدريس الفروق الفردية
  • استخدام أنشطة ومواد إثرائية لدعم سريعي التعلم والموهوبين

أهداف التقويم

ويهدف هذا البرنامج إلى قياس مستوى أداء المدارس، بعد انتهاء أكثر من 22 ألف مدرسة تم تقييمها سابقًا من خلال التقويم الذاتي، حيث ويتم قياس مستوى الأداء في هذه المدارس باستخدام المنصة الرقمية “تميز” التي تعد جزءًا من البرنامج الوطني للتقويم المدرسي.

وتتضمن عملية التقويم المدرسي مشاركة أكثر من 1200 أخصائي تقويم مدرسي من هيئة تقويم التعليم والتدريب، أيضًا سيتم دعمهم بواسطة أكثر من 500 مشرف تربوي من وزارة التعليم ومن إدارات ومكاتب التعليم المحلية.

ويشارك أيضًا أكثر من 200 مسؤول من هيئة تقويم التعليم والتدريب في تخطيط وإشراف على هذه العملية.

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