التقويم الذاتي لتشخيص المشاكل ووضع الحلول

أكدت معلمة رياض الأطفال منيرة الحقباني أن التقويم الذاتي لا يعني الوصول للمثالية بل هو مرحلة مهمة لتقييم الوضع الراهن وتشخيص المشاكل ووضع الحلول والمقترحات التي تساعد على حلها.

التقويم الذاتي

وقالت الحقباني : التقويم الذاتي لا يعني المثالية.. اكتبوا واقع مدارسكم بدون تلميع أو تزييف . فالغرض منه تشخيص الوضع بهدف التحسين والتطوير وأغلب الأمور لا تحتاج لجهد مالي بقدر الجهد التربوي والتعليمي والتنظيمي.. نحتاج لجولات فجائية بدون موعد وأن نتخلص من هدر الورق وزيادة الملفات وأتمنى ألا يفشل قبل أن يبدأ.

استراتيجية التدريس

بدوره قال المهتم بتقنيات التعليم، سعد السهلي، إنه أثناء زيارة فريق التقويم الذاتي الخارجي للمعلم في الصف يتم قياس عدد من المؤشرات ومنها، تنوع المدرسة في استراتيجيات التدريس لتلبية احتياجات المتعلمين ويتوقع منه القيام بالآتي:

استخدام استراتيجات تدريس متنوعة

تشجيع المتعلمين على المشاركة والتفاعل

أن تراعي استراتيجات التدريس الفروق الفردية

استخدام أنشطة ومواد إثرائية لدعم سريعي التعلم والموهوبين