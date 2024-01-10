التلاعب في السيارات وقطعها غرامته تصل لـ10 ملايين ريال قائمة طعام.. تشبيه لطيف من عبدالعزيز بن سلمان لحلول مواجهة التغير المناخي سر طرد سالم الدوسري في مباراة فلسطين التشكيل الرسمي لديربي ريال مدريد ضد أتلتيكو مدريد لحظة ظهور مفاجئ لنجل بايدن في مبنى الكابيتول نجم بايرن ميونخ يرفض طلب أهلي جدة المنتخب السعودي يُنهي استعداداته لـ كأس آسيا بثنائية في هونج كونج كل ما تود معرفته عن تعديلات الإقامة المميزة الفرصة الذهبية للمواطن والأجنبي جماهير الهلال تهاجم فؤاد أنور بعد تصريحاته عن سالم الدوسري .. ماذا قال ؟ يوتيوب تطلق ميزة جديدة لإنقاذ الحالات الصحية الطارئة
كشف الخبير القانوني في قطاع الأعمال عبدالله الجندي عن غرامة التلاعب في السيارات وقطعها.
وقال الخبير القانوني، خلال حواره إلى قناة الإخبارية: إنه إذا ثبت أن هناك تلاعبًا في السيارات وقطعها يتم توقيع غرامة مالية لا تتجاوز 10 ملايين ريال وتقدر من قبل اللجنة المختصة المشكلة للفصل في منازعات نظام المنافسة.
وتابع، أن هيئة المنافسة حددت المخالفات التي حركت من خلالها الدعوى الجزائية ضد وكلاء السيارات وبعض الموزعين وتتمثل في تقاسم السوق أو وجود اتفاقات على ذلك أو الاتفاق على تحديد سعر السيارة.