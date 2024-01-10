التلاعب في السيارات وقطعها غرامته تصل لـ10 ملايين ريال

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كشف الخبير القانوني في قطاع الأعمال عبدالله الجندي عن غرامة التلاعب في السيارات وقطعها.
وقال الخبير القانوني، خلال حواره إلى قناة الإخبارية: إنه إذا ثبت أن هناك تلاعبًا في السيارات وقطعها يتم توقيع غرامة مالية لا تتجاوز 10 ملايين ريال وتقدر من قبل اللجنة المختصة المشكلة للفصل في منازعات نظام المنافسة.
وتابع، أن هيئة المنافسة حددت المخالفات التي حركت من خلالها الدعوى الجزائية ضد وكلاء السيارات وبعض الموزعين وتتمثل في تقاسم السوق أو وجود اتفاقات على ذلك أو الاتفاق على تحديد سعر السيارة.
صقر الغامدي
هل يشمل تأمين السيارات