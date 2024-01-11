الجبير يستقبل سفير النمسا الجديد

استقبل عادل بن أحمد الجبير، وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء ومبعوث شؤون المناخ، سفير جمهورية النمسا المعين حديثا لدى المملكة الدكتور أوسكار فوستنجر، وذلك في ديوان الوزارة بالرياض، اليوم الخميس.

وتمنى الجبير للسفير فوستنجر، التوفيق في مهام عمله الجديد.