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الجبير يستقبل سفير النمسا الجديد

الخميس ١١ يناير ٢٠٢٤ الساعة ٨:١٣ مساءً
الجبير يستقبل سفير النمسا الجديد
المواطن - واس

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استقبل عادل بن أحمد الجبير، وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء ومبعوث شؤون المناخ، سفير جمهورية النمسا المعين حديثا لدى المملكة الدكتور أوسكار فوستنجر، وذلك في ديوان الوزارة بالرياض، اليوم الخميس.

وتمنى الجبير للسفير فوستنجر، التوفيق في مهام عمله الجديد.

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