الجمارك: إحباط تهريب 27 مليون حبة محظورة خلال عام 2023

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كشف المتحدث الرسمي لهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، حمود الحربي، أنه خلال عام 2023 أحبطت الهيئة تهريب 27 مليون حبة محظورة.
وقال الحربي في تصريحات لقناة “الإخبارية”: إن اليوم يحل اليوم العالمي للجمارك والذي يأتي تحت شعار “الجمارك والتكامل مع الشركاء”، فهو تأكيد لتعزيز الشراكات في المنظومة الجمركية.
وأشار إلى أن دور الشراكات كبير جدًّا في زيادة إنجازات الهيئة وتقديم أفضل الخدمات في الجمارك.
وبشأن الجانب الأمني، قال: إنه خلال عام 2023 تم إحباط تهريب 27 مليون حبة محظورة بفضل يقظة أبطال الهيئة والتقنيات الأمنية والشراكات مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات لتعزيز أمن وحماية البلاد.
فيديو | متحدث الجمارك حمود الحربي لـ #الإخبارية: خلال عام 2023 أحبطنا 27 مليون حبة محظورة #نشرة_النهار pic.twitter.com/KGGoBqWG6q
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) January 25, 2024