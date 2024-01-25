الجمارك: إحباط تهريب 27 مليون حبة محظورة خلال عام 2023

كشف المتحدث الرسمي لهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، حمود الحربي، أنه خلال عام 2023 أحبطت الهيئة تهريب 27 مليون حبة محظورة.

تعزيز الشراكات

وقال الحربي في تصريحات لقناة “الإخبارية”: إن اليوم يحل اليوم العالمي للجمارك والذي يأتي تحت شعار “الجمارك والتكامل مع الشركاء”، فهو تأكيد لتعزيز الشراكات في المنظومة الجمركية.

وأشار إلى أن دور الشراكات كبير جدًّا في زيادة إنجازات الهيئة وتقديم أفضل الخدمات في الجمارك.

إحباط تهريب ملايين الحبات

وبشأن الجانب الأمني، قال: إنه خلال عام 2023 تم إحباط تهريب 27 مليون حبة محظورة بفضل يقظة أبطال الهيئة والتقنيات الأمنية والشراكات مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات لتعزيز أمن وحماية البلاد.