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الجمارك: إحباط تهريب 27 مليون حبة محظورة خلال عام 2023

الخميس ٢٥ يناير ٢٠٢٤ الساعة ٧:٢٧ مساءً
الجمارك: إحباط تهريب 27 مليون حبة محظورة خلال عام 2023
المواطن - فريق التحرير

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كشف المتحدث الرسمي لهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، حمود الحربي، أنه خلال عام 2023 أحبطت الهيئة تهريب 27 مليون حبة محظورة.

تعزيز الشراكات

وقال الحربي في تصريحات لقناة “الإخبارية”: إن اليوم يحل اليوم العالمي للجمارك والذي يأتي تحت شعار “الجمارك والتكامل مع الشركاء”، فهو تأكيد لتعزيز الشراكات في المنظومة الجمركية.

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وأشار إلى أن دور الشراكات كبير جدًّا في زيادة إنجازات الهيئة وتقديم أفضل الخدمات في الجمارك.

إحباط تهريب ملايين الحبات

وبشأن الجانب الأمني، قال: إنه خلال عام 2023 تم إحباط تهريب 27 مليون حبة محظورة بفضل يقظة أبطال الهيئة والتقنيات الأمنية والشراكات مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات لتعزيز أمن وحماية البلاد.

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