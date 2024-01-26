الجماهير السورية تهاجم عمر السومة

هاجمت العديد من الجماهير السورية، اللاعب السوري عمر السومة، وذلك بعد قرار تراجعه عن اعتزال اللعب دوليًّا.

ماذا قال عمر السومة ؟

وكان السومة اعتزل اللعب دوليًّا بعد استبعاده من قائمة المنتخب السوري المشاركة حاليًّا في كأس أمم آسيا 2023، لكنه تراجع عن القرار قائلًا: “أعتذر عما قلته بعد معرفتي بقرار استبعادي وأعتذر من الاتحاد الرياضي العام وأضع نفسي تحت تصرف المنتخب”.

يذكر أن السومة كان انتقد المسؤولين في اتحاد القدم السوري بعدما استُبعد، حيث اعتبر القرار بمثابة عدم احترام له أو لمسيرته.

وجاءت تصريحات عمر السومة، بعد التأهل التاريخي للمنتخب السوري الأول لكرة القدم لدور الـ16 بكأس آسيا، للمرة الأولى، حيث أكد أنه كان يُريد التواجد مع اللاعبين ومشاركتهم فرحة الصعود.

وهاجمت الجماهير اللعب معتبرة أنه لاعب ضعيف الشخصية وليس له قرار أو كلمة، حيث لا يحق له العودة للمنتخب السوري على حد قولهم.

يذكر أن المنتخب السوري سيواجه إيران في ثمن نهائي كأس أمم آسيا يوم الأربعاء المقبل.