الجماهير المصرية تهاجم محمد صلاح قبل مباراة غانا

هاجمت فئات عريضة من الجماهير المصرية، محمد صلاح لاعب فريق ليفربول الإنجليزي؛ وذلك بسبب تواضع أدائه مع الفراعنة منذ انطلاق بطولة كأس أمم إفريقيا 2023 والمقامة حاليًّا في دولة كوت ديفوار.

وظهر صلاح بشكل متواضع فنيًّا، في مباراة موزمبيق التي أُقيمت الأحد الماضي في الجولة الأولى من مرحلة دور المجموعات في البطولة، حيث انتهت المباراة بالتعادل بنتيجة 2- 2.

ماذا طلبت الجماهير ضد محمد صلاح ؟

وطالبت الكثير من الجماهير المصرية بعدم مشاركة صلاح أساسيًّا في لقاء الغد ضد غانا ووضعه على دكة الاحتياط.

وفي مباراة موزمبيق، تقدم مصطفى محمد سريعًا بالهدف الأول للفراعنة في الدقيقة الثانية بعد ارتداد الكرة من اللاعب محمد صلاح.

وأهدر الفريق المصري أكثر من فرصة محققة لتوسيع الفارق مع منتخب موزمبيق، كما سنحت فرصتان خطيرتان للمنتخب الموزمبيقي لتسجيل هدف التعادل في شباك الفراعنة.

وفي الشوط الثاني، انقلب الحال وظهر منتخب موزمبيق بشكل أفضل، ليسجل اللاعبان ويتنيس جواو وسلسيو يواكي هدفي منتخب موزمبيق في الدقيقتين الـ 55 والـ59.

وعند حلول الدقيقة الـ94 سجل الفريق المصري هدف التعادل الثاني عبر ركلة جزاء بواسطة محمد صلاح بعد عرقلة اللاعب مصطفى محمد.

وكان صلاح وصل مع منتخب مصر إلى نهائي كأس أمم إفريقيا مرتين في نسختي 2017 و2021، وخسر البطولة وقتها لصالح منتخبي الكاميرون والسنغال على الترتيب.