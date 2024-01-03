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لتدعيم صفوفه في الميركاتو الشتوي

الجماهير الهلالية تُطالب بضم جونيا إيتو

الأربعاء ٣ يناير ٢٠٢٤ الساعة ٤:٠٢ مساءً
الجماهير الهلالية تُطالب بضم جونيا إيتو
المواطن - فريق التحرير

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طالبت الجماهير الهلالية، إدارة النادي بالتعاقد مع نجم ريمس الفرنسي، جونيا إيتو، لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم في الميركاتو الشتوي الحالي.

جونيا إيتو مطلب الهلاليين

ودشنت جماهير الأزرق هاشتاق “إيتو مطلب للهلال” عبر منصة “إكس”، للمطالبة بالتعاقد مع النجم الياباني، خاصة أنه سيتم قيده كلاعب آسيوي، للاستفادة منه في بطولة دوري أبطال آسيا.

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جونيا إيتو
إيتو

وأكدت الجماهير الهلالية أن جونيا إيتو، يمتلك خبرات فنية وبدنية مميزة، وسيُفيد الزعيم، وسيكون إضافة للفريق في دوري أبطال آسيا، مطالبين الإدارة بضمه حتى وإن كان ذلك على سبيل الإعارة.

وبدأ جونيا إيتو صاحب الـ30 عامًا، رحلته في أوروبا من بوابة جينك البلجيكي، ثم انتقل إلى الدوري الفرنسي الممتاز في صيف عام 2022، وشارك مع ستاد ريمس في 17 مباراة هذا الموسم، وسجل هدفين وصنع 4 آخرين.

جونيا إيتو
إيتو

الهلال في دوري أبطال آسيا

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال بقيادة المدير الفني البرتغالي خورخي جيسوس، في التأهل إلى دور الـ16 من دوري أبطال آسيا، وضرب موعدًا مع سباهان أصفهان الإيراني.

الهلال في دوري أبطال آسيا
لاعبو الفريق – المصدر @Alhilal_FC

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