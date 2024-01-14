الجماهير تتوقع تألق طلال حاجي بكأس آسيا 2023

أشادت الجماهير بالإمكانيات الفنية والبدنية لنجم الاتحاد، طلال حاجي، وتوقعت تألقه مع المنتخب السعودي الأول لكرة القدم في نهائيات كأس آسيا 2023.

مانشيني يضم حاجي للقائمة النهائية

وأعلن مانشيني عن القائمة النهائية للأخضر بالأمس، وشهدت تواجد طلال حاجي صاحب الـ16 عامًا، ليصبح من أصغر اللاعبين المشاركين في البطولة القارية.

ومن المقرر أن يبدأ المنتخب السعودي الأول لكرة القدم مشواره، مساء يوم الثلاثاء المقبل، بمواجهة نظيره العماني، على استاد خليفة الدولي في الدوحة، في الجولة الأولى من مرحلة المجموعات في بطولة كأس آسيا 2023.

الجماهير تُشيد بإمكانيات طلال حاجي

وتفاعلت الجماهير عبر منصة “إكس” مع انضمام النجم الاتحادي للقائمة النهائية، ليصبح اسمه ضمن قائمة الأكثر تداولًا، اليوم الأحد، وكتب عزيز: “انتظروا النمر طلال حاجي في كأس آسيا”.

وكتب حساب يحمل اسم “نومران”: “بعمر الـ16 تم استدعاؤه للمنتخب الأول والفريق الأول بالاتحاد، لاعب صاحب إمكانيات هائلة وأثبت إمكاناته بعمر صغير جدًا، طلال الذي سيقود منتخبنا إلى المجد الآسيوي الذي انتظرناه كثيرًا”.

وتابع أبو عبدالعزيز: “للي ما يعرف المنضم حديثاً للمنتخب الأول مع مانشيني المهاجم حاجي.. اللاعب يملك قدرات بدنية تسبق عمره ما شاء الله تبارك الله عسى ربي يحفظه؛ ويقدر يلعب بشكل مرن لحاله أو يتشارك الخانة بمهاجم جنبه”.

وعلق مُفلح قائلًا: “استدعاء لاعب بعمر طلال حاجي محفز جدًا للمواهب الصاعدة للدخول في عالم النجومية في وقت مبكر.. نتمنى استمرار هذا الفكر الفني”.