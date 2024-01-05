Icon

بانيغا في طريقه لإنهاء عقده مع الشباب Icon إطلاق لعبة فانتازي كأس آسيا 2023 Icon الجماهير تدعم سلطان الغنام: أفضل ظهير في آسيا Icon خطيب المسجد النبوي: تفشي المحرمات والتمادي في المعاصي تنزع البركة Icon ندوة تؤكد حضور الطبيعة في صناعة السرد السعودي Icon الشيخ السديس في خطبة الجمعة : الرقية الصحيحة لها 3 شروط Icon الطائرة الإغاثية السعودية الـ 37 تصل مطار العريش Icon تفاصيل الاتفاق بين كيليان مبابي والخليفي Icon أمير سعيود الأكثر مراوغة في دوري روشن Icon إطلاق النسخة الثانية من مهرجان الكُتاب والقراء في خميس مشيط Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم
لعدم استدعائه لقائمة الأخضر

الجماهير تدعم سلطان الغنام: أفضل ظهير في آسيا

الجمعة ٥ يناير ٢٠٢٤ الساعة ٣:٠٩ مساءً
الجماهير تدعم سلطان الغنام: أفضل ظهير في آسيا
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أبدت الجماهير استياءها من المدير الفني الإيطالي روبرتو مانشيني، لعدم ضم نجم النصر، سلطان الغنام، لقائمة المنتخب السعودي، رغم استدعاء 3 لاعبين اليوم.

مانشيني يستدعي 3 لاعبين

واستدعى مانشيني، 3 لاعبين، وهم؛ محمد البريك، طلال حاجي وريان حامد، للانضمام إلى معسكر الأخضر المقام حاليًا في سيلين بقطر، ضمن المرحلة الأخيرة من البرنامج الإعدادي لكأس آسيا 2023.

قد يهمّك أيضاً
شلل يصيب حركة القطارات في لندن بسبب الفيضانات

شلل يصيب حركة القطارات في لندن بسبب الفيضانات

الفرج والشهراني والغنام أبرز الغائبين عن قائمة مانشيني

الفرج والشهراني والغنام أبرز الغائبين عن قائمة مانشيني

محمد البريك
البريك – المصدر @SaudiNT

الجماهير تدعم سلطان الغنام

وتفاعلت الجماهير مع استدعاء مانشيني للاعبين جدد، وعدم ضم سلطان الغنام، ليصبح اسم النجم النصراوي ضمن قائمة الأكثر تداولًا عبر منصة “إكس”، حيث أكدوا أنه الأحق بالتواجد والمشاركة في كأس آسيا.

وكتب يوسف: “منذ موسم 2018\ 2019، لا يوجد ظهير في دوري روشن ساهم بأهـداف أكثر من سلطان الغنام 32 هدفًا”، ونشر الإعلامي عبدالعزيز العصيمي، صورة اللاعب، وقال: “معوض إن شاء الله.. وما نقول إلا عساه خير”.

وقال ماجد العالمي: “كلنا سلطان الغنام.. رغماً عنهم أنت الأفضل وستبقى الأفضل في السعودية وآسيا”، وكتب محمد: “أي شخص رياضي أكيد أنه يعترف أن الغنام هو الظهير الأفضل لكن البعض ما يريد يقول هذا الشيء علنًا”.

سلطان الغنام
الغنام

وعلق نويصر قائلًا: “ما أعرف أنا كيف مانشيني تابع طلال حجي اللي ما شارك أظن ولا مباراة أساسي، وريان حامد اللي شارك مباريات محدودة وفي نفس الوقت ما شاف المجحد اللي شارك وتألق في ما لا يقل عن 15 مباراة أساسي”.

وواصل تعليقه قائلًا: “غير موضوع سلطان الغنام الأغرب.. وليش غير واضح مين اللي مستبعدهم اليوم؟”، وقال الكاتب سعود آل سليم: “أكثر من استدعاء من مانشيني؟، ولم نرى اسم اللاعب المتفق عليه فنياً من الجميع.. هل ما حدث مع محمد نور يتكرر مع الغنام!”.

سلطان الغنام
الغنام – المصدر @SPL

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

لحظة هبوط اضطراري لطائرة روسية بعد حريق مخيف
العالم

لحظة هبوط اضطراري لطائرة روسية بعد حريق...

العالم
وظائف شاغرة لدى شركة حلول الأولى
وظائف

وظائف شاغرة لدى شركة حلول الأولى

وظائف
لابورتا: ميسي الأفضل بالتاريخ وسنُكرمه في برشلونة
آخر الاخبار

لابورتا: ميسي الأفضل بالتاريخ وسنُكرمه في برشلونة

آخر الاخبار
ضبط مسافر بمطار الملك خالد الدولي حاول دخول السعودية بوثيقة مزورة
السعودية اليوم

ضبط مسافر بمطار الملك خالد الدولي حاول...

السعودية اليوم
جوجل كروم أكثر أمانًا بدءًا من العام المقبل
تكنولوجيا

جوجل كروم أكثر أمانًا بدءًا من العام...

تكنولوجيا
إطلاق الماجستير التنفيذي للقيادات في الإدارة الصحية بجامعة الفيصل
السعودية اليوم

إطلاق الماجستير التنفيذي للقيادات في الإدارة الصحية...

السعودية اليوم
درجات الحرارة في تبوك تلامس الـ5 مئوية والإنذار الأحمر يشمل 6 مناطق
السعودية اليوم

درجات الحرارة في تبوك تلامس الـ5 مئوية...

السعودية اليوم
العالم على موعد مع حدث يتكرر كل 4 سنوات
السعودية اليوم

العالم على موعد مع حدث يتكرر كل...

السعودية اليوم