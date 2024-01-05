الجماهير تدعم سلطان الغنام: أفضل ظهير في آسيا

أبدت الجماهير استياءها من المدير الفني الإيطالي روبرتو مانشيني، لعدم ضم نجم النصر، سلطان الغنام، لقائمة المنتخب السعودي، رغم استدعاء 3 لاعبين اليوم.

مانشيني يستدعي 3 لاعبين

واستدعى مانشيني، 3 لاعبين، وهم؛ محمد البريك، طلال حاجي وريان حامد، للانضمام إلى معسكر الأخضر المقام حاليًا في سيلين بقطر، ضمن المرحلة الأخيرة من البرنامج الإعدادي لكأس آسيا 2023.

الجماهير تدعم سلطان الغنام

وتفاعلت الجماهير مع استدعاء مانشيني للاعبين جدد، وعدم ضم سلطان الغنام، ليصبح اسم النجم النصراوي ضمن قائمة الأكثر تداولًا عبر منصة “إكس”، حيث أكدوا أنه الأحق بالتواجد والمشاركة في كأس آسيا.

وكتب يوسف: “منذ موسم 2018\ 2019، لا يوجد ظهير في دوري روشن ساهم بأهـداف أكثر من سلطان الغنام 32 هدفًا”، ونشر الإعلامي عبدالعزيز العصيمي، صورة اللاعب، وقال: “معوض إن شاء الله.. وما نقول إلا عساه خير”.

وقال ماجد العالمي: “كلنا سلطان الغنام.. رغماً عنهم أنت الأفضل وستبقى الأفضل في السعودية وآسيا”، وكتب محمد: “أي شخص رياضي أكيد أنه يعترف أن الغنام هو الظهير الأفضل لكن البعض ما يريد يقول هذا الشيء علنًا”.

وعلق نويصر قائلًا: “ما أعرف أنا كيف مانشيني تابع طلال حجي اللي ما شارك أظن ولا مباراة أساسي، وريان حامد اللي شارك مباريات محدودة وفي نفس الوقت ما شاف المجحد اللي شارك وتألق في ما لا يقل عن 15 مباراة أساسي”.

وواصل تعليقه قائلًا: “غير موضوع سلطان الغنام الأغرب.. وليش غير واضح مين اللي مستبعدهم اليوم؟”، وقال الكاتب سعود آل سليم: “أكثر من استدعاء من مانشيني؟، ولم نرى اسم اللاعب المتفق عليه فنياً من الجميع.. هل ما حدث مع محمد نور يتكرر مع الغنام!”.