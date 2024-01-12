الجماهير تشكو انقطاع بث SSC خلال مباراة افتتاح كأس أمم آسيا 2023 وظائف شاغرة لدى هيئة المحتوى المحلي منتخب قطر يتفوق على لبنان بهدف في الشوط الأول الإرياني: ميليشيا الحوثي مسؤولة عن استدعاء الضربات العسكرية لليمن أسباب دفء مكة المكرمة في الشتاء جهود مكثفة من إجابة السائلين لضيوف الرحمن هدايا خاصة لجماهير افتتاح كأس آسيا 2023 القبض على مروج الحشيش في الشمالية متى تظهر نتائج الاختبارات الرقمية؟ تقويم التعليم تجيب من صاحب أسرع هدف لـ المنتخب السعودي في بطولات كأس أمم آسيا ؟
أبدت فئات عريضة من الجماهير استياءها بسبب كثرة الانقطاع المتكرر من قناة SSC خلال نقل مباراة افتتاح كأس أمم آسيا 2023 بين فريقي قطر ولبنان.
وظهر خلال الشوط الأول، انقطاع البث بصورة متكررة في مشهد أثار غضب الجماهير المتابعة للمباراة عبر قناة SSC.
وكان الشوط الأول، انتهى بتفوق المنتخب القطري بهدف دون رد سجله اللاعب أكرم عفيف.