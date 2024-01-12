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الجماهير تشكو انقطاع بث SSC خلال مباراة افتتاح كأس أمم آسيا 2023

الجمعة ١٢ يناير ٢٠٢٤ الساعة ٨:٤٢ مساءً
الجماهير تشكو انقطاع بث SSC خلال مباراة افتتاح كأس أمم آسيا 2023
المواطن - فريق التحرير

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أبدت فئات عريضة من الجماهير استياءها بسبب كثرة الانقطاع المتكرر من قناة SSC خلال نقل مباراة افتتاح كأس أمم آسيا 2023 بين فريقي قطر ولبنان.

وظهر خلال الشوط الأول، انقطاع البث بصورة متكررة في مشهد أثار غضب الجماهير المتابعة للمباراة عبر قناة SSC.

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وكان الشوط الأول، انتهى بتفوق المنتخب القطري بهدف دون رد سجله اللاعب أكرم عفيف.

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