الجماهير تشكو انقطاع بث SSC خلال مباراة افتتاح كأس أمم آسيا 2023

أبدت فئات عريضة من الجماهير استياءها بسبب كثرة الانقطاع المتكرر من قناة SSC خلال نقل مباراة افتتاح كأس أمم آسيا 2023 بين فريقي قطر ولبنان.

وظهر خلال الشوط الأول، انقطاع البث بصورة متكررة في مشهد أثار غضب الجماهير المتابعة للمباراة عبر قناة SSC.

وكان الشوط الأول، انتهى بتفوق المنتخب القطري بهدف دون رد سجله اللاعب أكرم عفيف.