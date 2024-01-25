الجماهير سر تألق المنتخب السعودي بكأس آسيا 2023 سالم الدوسري: نسعى للفوز بجميع المباريات والقادم أفضل منتخب السعودية يتأهل في الصدارة للمرة الخامسة إعفاء 8 فئات من اختبار القدرات والتحصيلي مانشيني: كنا نريد الفوز وأتوقع مستقبلًا رائعًا لطلال حاجي طلال حاجي رابع أصغر لاعب يُمثل الأخضر وظائف شاغرة في البريد السعودي مواجهات دور الـ16 بكأس آسيا 2023 وظائف شاغرة لدى برنامج التأهيل والإحلال وظائف شاغرة في شركة الاتصالات
يحظى المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، بدعم جماهيري كبير خلال منافسات بطولة كأس آسيا 2023، الأمر الذي ساهم في دعم وتحفيز اللاعبين للتألق.
وشهدت مباريات المنتخب السعودي بقيادة المدير الفني الإيطالي روبرتو مانشيني في مرحلة المجموعات حضورًا كبيرًا، حيث وصل عدد الجماهير في مواجهة الأخضر ضد عمان لـ41 ألفًا و987 متفرجًا.
وواصلت الجماهير دعم الأخضر بأعداد كبيرة، وبلغ عدد الحضور في مباراة السعودية ضد قرغيزستان، 39 ألفًا و557 متفرجًا، فيما تابع مواجهة اليوم أمام تايلاند، 38 ألفًا و773 متفرجًا.
ولعبت الجماهير دورًا كبيرًا في نتائج المنتخب السعودي المميزة، خاصة مباراة تايلاند، والتي شهدت إراحة معظم اللاعبين الأساسيين، وظلت تُشجع وتدعم اللاعبين بحماس حتى اللحظات الأخيرة من لقاء اليوم.
ولعب الأخضر ضد تايلاند اليوم في الجولة الأخيرة من مرحلة المجموعات في كأس آسيا، وانتهت المباراة بالتعادل بدون أهداف، لتتصدر كتيبة مانشيني المجموعة السادسة؛ وتضرب موعدًا مع كوريا الجنوبية في دور الـ16.
على البطولة "ماشي ماشي "🚶..
حال المدرج السعودي بعد نهاية المباراة 🗣🇸🇦#AsianCup2023 | #SSC pic.twitter.com/xYzl2gqm6t
— SSC (@ssc_sports) January 25, 2024
الجمهور السعودي يواصل الدعم🇸🇦💚#AsianCup2023 | #SSC pic.twitter.com/0NcjyjXVMi
— SSC (@ssc_sports) January 25, 2024