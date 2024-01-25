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بعد تأهله في صدارة المجموعة

الجماهير سر تألق المنتخب السعودي بكأس آسيا 2023

الخميس ٢٥ يناير ٢٠٢٤ الساعة ١٠:٢٨ مساءً
الجماهير سر تألق المنتخب السعودي بكأس آسيا 2023
المواطن - فريق التحرير

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يحظى المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، بدعم جماهيري كبير خلال منافسات بطولة كأس آسيا 2023، الأمر الذي ساهم في دعم وتحفيز اللاعبين للتألق.

الجمهور سر تألق المنتخب السعودي

وشهدت مباريات المنتخب السعودي بقيادة المدير الفني الإيطالي روبرتو مانشيني في مرحلة المجموعات حضورًا كبيرًا، حيث وصل عدد الجماهير في مواجهة الأخضر ضد عمان لـ41 ألفًا و987 متفرجًا.

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جماهير المنتخب السعودي
جانب من الحضور الجماهيري – المصدر @SaudiNT

وواصلت الجماهير دعم الأخضر بأعداد كبيرة، وبلغ عدد الحضور في مباراة السعودية ضد قرغيزستان، 39 ألفًا و557 متفرجًا، فيما تابع مواجهة اليوم أمام تايلاند، 38 ألفًا و773 متفرجًا.

ولعبت الجماهير دورًا كبيرًا في نتائج المنتخب السعودي المميزة، خاصة مباراة تايلاند، والتي شهدت إراحة معظم اللاعبين الأساسيين، وظلت تُشجع وتدعم اللاعبين بحماس حتى اللحظات الأخيرة من لقاء اليوم.

جماهير المنتخب السعودي
جانب من الحضور الجماهيري – المصدر @SaudiNT

الأخضر يضرب موعدًا مع كوريا الجنوبية

ولعب الأخضر ضد تايلاند اليوم في الجولة الأخيرة من مرحلة المجموعات في كأس آسيا، وانتهت المباراة بالتعادل بدون أهداف، لتتصدر كتيبة مانشيني المجموعة السادسة؛ وتضرب موعدًا مع كوريا الجنوبية في دور الـ16.

الأخضر
لاعبو المنتخب – المصدر @SaudiNT

 

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