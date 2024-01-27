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بعد تعرضه لوعكة وعودته للمستشفى

الجماهير لـ خالد بن عبدالله: سلامة قلبك يا أبو فيصل

السبت ٢٧ يناير ٢٠٢٤ الساعة ٢:٥٣ مساءً
الجماهير لـ خالد بن عبدالله: سلامة قلبك يا أبو فيصل
المواطن - فريق التحرير

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حرص الإعلاميون والجماهير، على دعم رمز النادي الأهلي، الأمير خالد بن عبدالله، بعد تعرضه لوعكة صحية وعودته إلى المستشفى.

الرمز الأهلاوي يتعرض لوعكة صحية

وكان الأمير خالد بن عبدالله، قد تعرض مؤخرًا لوعكة صحية، ودخل أحد مستشفيات جدة، وخضع لفحوصات طبية، قبل أن يعلن مدير المركز الإعلامي بالنادي الأهلي سابقًا، محمد الشيخي، اليوم السبت، عن تعرضه لأزمة جديدة.

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الرمز الأهلاوي خالد بن عبدالله
الرمز الأهلاوي

دعوات الشفاء تُحيط خالد بن عبدالله

وقال الشيخي عبر حسابه على “إكس”: “خالص الدعوات للأمير خالد بأن يمن الله عليه بالشفاء بعد أن عاد إلى المستشفى أثر ارتفاع الضغط المفاجئ وسيتم إجراء قسطرة للقلب صباح غدٍ الأحد.. أجر وعافية وطهور إن شاء الله أبا فيصل”.

وكتب الناقد الرياضي عبدالغني الشريف: “ألف سلامة للأمير خالد بن عبدالله بن عبدالعزيز.. أسأل الله الشافي المعافي أن يمن عليه بالشفاء العاجل وان يجمع له بين الأجر والعافية يا رب.. خطاك السوء يا صاحب القلب النقي ودعوات الجميع لك بالصحة والعافية يا رب”.

الرمز الأهلاوي خالد بن عبدالله
الرمز الأهلاوي

وعلق الإعلامي محمد أبو هداية، قائلًا: “سلامة قلبك.. يا طيب القلب.. أجر وعافية بإذنه تعالى”، وقال نجم النصر السابق، علي كميخ: “ألف لابأس للأمير خالد بن عبدالله طهور ونور.. وقدامك الصحة والعافية”، وكتب أحمد الزهراني: “خطاك السوء يا خالد الحب”.

وتابع البكري: “سلامة قلبك الطيب يا قلب الأهلي وجمهوره.. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك”، وقال محمد القرني: “يجري صباح غدًا الأحد رمز الأهلي الكبير الأمير خالد بن عبدالله عملية قسطرة في القلب.. سلامة قلبك الطيب أيها الأمير الإنسان.. لا تنسوه من الدعاء”.

الرمز خالد بن عبدالله
الرمز الأهلاوي

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