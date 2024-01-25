الجوازات تدشّن مشروع تطوير نظام الأرشفة الإلكترونية

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دشّنت المديرية العامة للجوازات، اليوم، مشروع تطوير نظام الأرشفة الإلكترونية، بحضور المدير العام الفريق سليمان بن عبدالعزيز اليحيى، بمقر المديرية بمدينة الرياض.
ويأتي المشروع، ضمن تطوير عمل المركز وفقًا لمعايير المركز الوطني للوثائق والمحفوظات، الذي يهدف إلى حوكمة وحماية الوثائق وتوفير الوقت والجهد على منسوبي المديرية.