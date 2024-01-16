ارتفاع طفيف في أسعار النفط وبرميل برنت يسجل 78.27 دولار ضبط مواطن قام بالتخييم في محمية الملك عبدالعزيز دون ترخيص الأرصاد: رياح على منطقة الرياض تصل سرعتها 49 كم/ساعة الجوازات تصدر 18762 قرارًا إداريًا بحق مواطنين ومقيمين مخالفين موعد إعلان نتائج اختبار القدرات العامة الورقي ماسك يرفض تطوير الذكاء الاصطناعي قبل حصوله على 25% من تسلا تعليق تداول سهم اللجين جلسة واحدة التأمينات : دعم ساند تجاوز 958 مليون ريال في عام الفرق بين طلبات التعديل الشكلية للعقارات وطلبات استكمال إجراءات صك الاستحكام قافلة مساعدات سعودية تضم 42 شاحنة تدخل غزة
أصدرت المديرية العامة للجوازات من خلال لجانها الإدارية بمختلف إدارات جوازات المناطق, (18762) قرارًا إداريًا خلال شهر جمادى الآخرة 1445هـ، بحق مواطنين ومقيمين لمخالفتهم أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، وتنوعت العقوبات ما بين السجن والغرامة المالية والترحيل.
وأكدت الجوازات على جميع المواطنين والمقيمين من أصحاب المنشآت والأفراد عدم نقل أو تشغيل أو إيواء المخالفين لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود أو التستر عليهم أو تقديم أي وسيلة من وسائل المساعدة لهم في إيجاد فرص عمل أو سكن أو نقل.
ودعت إلى التعاون والإبلاغ عن مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود عبر الاتصال بالرقم (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، والرقم (999) في بقية مناطق المملكة.