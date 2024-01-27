الحالة الممطرة السابعة مستمرة وموجة جديدة نهاية الأسبوع

أكد الباحث في الطقس العضو المؤسس للجنة تسميات المناخية عبدالعزيز الحصيني: أن الحالة الجوية الممطرة السابعة لموسم ١٤٤٥هـ مستمرة، اليوم السبت، على أجزاء متفرقة من مناطق الحدود الشمالية والجوف والباحة وعسير وجازان، ولا يستبعد أن تشمل أجزاء من تبوك.

وأوضح الحصيني عبر منصة إكس، أنه بحسب النماذج العددية للطقس تعود الأجواء الباردة ليلًا وفجرًا والاعتدال نهارًا بعد الدفء النسبي في الأجواء اليومين الماضيين.

موجة برد

وأشار إلى أنه من المتوقع موجة برد من اليوم السبت متوسطة القوة، بمعنى انخفاض تدريجي في الحرارة؛ حيث يتراوح هذا الانخفاض من خمس إلى سبع درجات مئوية عن اليومين الماضيين.

وأضاف: موجة برد أخرى تلوح في الأفق من شبه قوية إلى قوية نهاية الأسبوع القادم، ولعل الله يصرفها عنا وعن المسلمين، والله أعلم”.

توقعات طقس اليوم

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم طقس بارد على معظم مناطق المملكة وتكون السماء غائمة جزئيا إلى غائمة يتخللها سحب ممطرة مسبوقة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف، تبوك والمدينة المنورة كذلك على أجزاء من منطقة الرياض خاصة الجنوبية.

كما يستمر التوقع بتكوّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة، كذلك على أجزاء من المنطقة الشرقية، ولا يستبعد تكوّن الضباب على أجزاء من تلك المناطق، في حين ما تزال الفرصة مهيأة لتساقط الثلوج الخفيفة على مرتفعات منطقة تبوك ( علقان- الظهر- جبل اللوز).