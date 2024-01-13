الحج: إصدار تصريح العمرة أول خطوة لأداء المناسك بطمأنينة

جددت وزارة الحج والعمرة، التأكيد أنه على الراغبين لأداء مناسك العمرة، إصدار تصريح العمرة عبر تطبيق نسك، مشيرة إلى أنه عند عدم التمكن من الحضور يمكن إلغاء التصريح.

إصدار تصريح العمرة

وقالت وزارة الحج عبر حسابها على منصة “إكس” “إصدار تصريح العمرة عبر تطبيق نسك سهل وميسّر، وهو الخطوة الأولى لأداء العمرة بطمأنينة”، مؤكدة ضرورة التعاون على النظام، والالتزام بالإرشادات.

وشددت الوزارة في إنفوجراف لها إنه عند أداء العمرة، يجب التأكد من استخراج التصريح قبل القدوم، والحضور في الموعد المحدد.

وأضافت أنه في حال عدم التمكن من الحضور في الموعد المحدد، يمكن للمعتمر إلغاء التصريح وحجز موعد جديد.

تطبيق نسك

ويُعد تطبيق نُسُك أحد التطبيقات التي أطلقتها وزارة الحج والعمرة، من واقع مسؤوليتها عن خدمة ضيوف الرحمن، من خلال تمكينهم من إصدار التصاريح اللازمة لأداء مناسك العمرة، وزيارة الروضة الشريفة، وفق الطاقة الاستيعابية المعتمدة من الجهات المعنية، لضمان توفير أجواء روحانية وآمنة، مع تحقيق الضوابط التنظيمية بالتكامل مع تطبيق توكلنا، للتحقق من سلامة الحالة الصحية للمتقدم على التصريح.