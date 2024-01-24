الحرارة 11 تحت الصفر.. الأحوال الجوية تلغي مئات الرحلات في كوريا الجنوبية

تسببت الأحوال الجوية السيئة في تعطيل مئات الرحلات في كوريا الجنوبية على مدى اليوميين الماضيين حيث تراجعت درجات الحرارة إلى 11 درجة تحت الصفر المئوي.

إلغاء الرحلات

وحتى الساعة 5:30 من مساء يوم أمس تم إلغاء 347 رحلة جوية، وهي 176 رحلة خارجية و171 رحلة داخلية، في مطار جيجو، مما أثر على حوالي 20 ألف مسافر، حسبما قال مسؤول في شركة المطارات الكورية .

وقال أحد المسؤولين في سلطة الطيران المحلية: يحتاج الركاب إلى التحقق من جداول رحلاتهم مقدما، حيث من المتوقع أن تتعرض بعض الرحلات المخطط لها في مطار جيجو للإلغاء أو التأخير حتى صباح الأربعاء بسبب الثلوج الكثيفة والرياح.

الأحوال الجوية السيئة

من جهة أخرى استمرت الأحوال الجوية المتقلبة في اجتياح البلاد اليوم الأربعاء، حيث ظلت درجات الحرارة أقل بكثير من الصفر في معظم المناطق، وبلغت درجات الحرارة الدنيا صباحا في سيئول 11.2 درجة مئوية تحت الصفر، وفقا لوكالة الأرصاد الجوية الكورية.

ومن المتوقع أن تتساقط ثلوج يصل سمكها إلى 7 سم في أجزاء من إقليم تشونغ تشيونغ الجنوبي، كما ستتلقى المناطق الجنوبية من إقليمي جولا الجنوبي والشمالي ومدينة غوانغجو ما يصل إلى 10 سم من الثلوج بحلول الصباح.