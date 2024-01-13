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خلال مباراة قطر ضد لبنان

الحضور الجماهيري لافتتاح كأس آسيا 2023 يُحطم الرقم القياسي

السبت ١٣ يناير ٢٠٢٤ الساعة ٣:٥٣ مساءً
الحضور الجماهيري لافتتاح كأس آسيا 2023 يُحطم الرقم القياسي
المواطن - فريق التحرير

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كشف الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، عن عدد الحضور الجماهيري لمباراة قطر ضد لبنان، في افتتاح منافسات بطولة كأس آسيا 2023.

عدد الحضور لافتتاح كأس آسيا 2023

وأشار الاتحاد القاري في بيان عبر موقعه الإلكتروني، إلى أن أولى مباريات كأس آسيا 2023، التي جمعت منتخب قطر الأول لكرة القدم بنظيره اللبناني، وأُقيمت على استاد لوسيل، شهدت حضور 82,490 متفرجاً.

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الجماهير في افتتاح كأس آسيا 2023
جانب من الحضور الجماهيري – المصدر afc

وأضاف الاتحاد الآسيوي: “تفوق هذا الرقم الجديد على الرقم السابق والبالغ 40,000 في افتتاح كأس آسيا 2004 في المباراة بين الصين والبحرين، والتي انتهت بالتعادل 2-2 على استاد العمال في بكين”.

وانطلقت منافسات النسخة الـ18 من بطولة كأس آسيا، بالأمس بمواجهة قطر ولبنان، وستستمر حتى العاشر من شهر فبراير المقبل، وبمشاركة 24 منتخبًا، للمرة الثانية على التوالي بعد النسخة التي أُقيمت في الإمارات 2019.

 

مباراة قطر ضد لبنان
جانب من المباراة – المصدر @afcasiancup_ar

فوز قطر ضد لبنان

ونجح منتخب قطر الأول لكرة القدم، حامل لقب النسخة الماضية من البطولة، من تحقيق الفوز على نظيره اللبناني بثلاثة أهداف دون رد، ليتصدر المجموعة الأولى من كأس آسيا 2023 برصيد 3 نقاط.

مباراة قطر ضد لبنان
جانب من المباراة – المصدر @afcasiancup_ar

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