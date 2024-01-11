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توفير كافة الخدمات الصحية والاجتماعية اللازمة لها

الحماية الاجتماعية تباشر حالة سيدة كبيرة في السن تسكن وحيدة بالطائف

الخميس ١١ يناير ٢٠٢٤ الساعة ١٠:١١ مساءً
الحماية الاجتماعية تباشر حالة سيدة كبيرة في السن تسكن وحيدة بالطائف
المواطن - فريق التحرير

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باشرت وحدة الحماية الاجتماعية، التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، حالة سيدة كبيرة في السن تسكن وحيدة في محافظة الطائف.

مباشرة الحالة

وقال متحدث الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على منصة إكس، مساء اليوم الخميس: إشارة إلى المحتوى المرئي المُتداول عن سيدة كبيرة بالسن تسكن وحيدة في محافظة الطائف، فقد تم الوقوف على الحالة ومباشرتها من قبل فريق وحدة الحماية الاجتماعية، وتوفير كافة الخدمات الصحية والاجتماعية اللازمة لها.

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وتابع: نُذكر بقنوات التواصل مع الوزارة من خلال الاتصال بـ (19911) أو عبر تطبيق الوزارة.

 

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