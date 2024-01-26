الخارجية الأمريكية: لا يمكن لواشنطن الإنفاق على كييف إلى ما لا نهاية اختيار السعودية مناهل ثابت مبعوثًا شخصيًّا لأمين عام منظمة دول الكومنولث مشاهد لهطول أمطار الخير على جدة إحباط تهريب 172 كيلوجرامًا من القات المخدر والقبض على 3 أشخاص الجوازات تدشّن مشروع تطوير نظام الأرشفة الإلكترونية هاكثون المسؤولية المجتمعية يختتم فعالياته بإعلان الفائزين وتكريمهم طلال حاجي عن رقمه التاريخي: مجرد بداية وأطمح للمزيد ترقب انطلاق رالي حائل الدولي .. السعودية تحتضن أكبر سباقات السيارات في العالم إحباط عملية إرهابية في الكويت الجماهير سر تألق المنتخب السعودي بكأس آسيا 2023
قال مساعد وزير الخارجية الأمريكي للشؤون الأوروبية والأوراسية، جيمس أوبراين: إن واشنطن لا تستطيع دفع نفقات السلطات الأوكرانية بشكل مستمر، ويتعين على كييف أن تبدأ بدفع نفقاتها بنفسها.
وأشار أوبراين إلى أن نمو الاقتصاد الأوكراني في عام 2023 بلغ نحو 5%، وأنه من المتوقع أن يبلغ أرقامًا مماثلة هذا العام.
وتابع أوبراين: “عندما نتحدث عن المساعدات الأمريكية لأوكرانيا- ما يقرب من 8 إلى 10 مليارات دولار، وهي جزء من المساعدات، فهذا استثمار- وسوف تتمكن أوكرانيا (بمساعدة هذه الأموال) من البدء بسرعة في دفع نفقاتها بنفسها.. لا يمكننا أن نرى هذا كبرنامج لا نهاية له من المدفوعات”.
وأكد أوبراين على ضرورة إجراء إصلاحات في أوكرانيا للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، مشيرًا إلى أن هذه الإصلاحات ستسمح لأوكرانيا بإجراء تحول كبير.
وتابع أوبراين: “نحن حريصون جدًّا على ضمان إنفاق جميع المساعدات الأمريكية بكفاءة ونزاهة وبشكل مباشر حيث يجب أن تذهب.. لدينا برنامج قوي للغاية يتضمن مراقبة مستمرة من قبل العديد من المفتشين العامين لكيفية إنفاق أموالنا”.