الخارجية الأمريكية: لا يمكن لواشنطن الإنفاق على كييف إلى ما لا نهاية

قال مساعد وزير الخارجية الأمريكي للشؤون الأوروبية والأوراسية، جيمس أوبراين: إن واشنطن لا تستطيع دفع نفقات السلطات الأوكرانية بشكل مستمر، ويتعين على كييف أن تبدأ بدفع نفقاتها بنفسها.

وأشار أوبراين إلى أن نمو الاقتصاد الأوكراني في عام 2023 بلغ نحو 5%، وأنه من المتوقع أن يبلغ أرقامًا مماثلة هذا العام.

دعم واشنطن لكييف

وتابع أوبراين: “عندما نتحدث عن المساعدات الأمريكية لأوكرانيا- ما يقرب من 8 إلى 10 مليارات دولار، وهي جزء من المساعدات، فهذا استثمار- وسوف تتمكن أوكرانيا (بمساعدة هذه الأموال) من البدء بسرعة في دفع نفقاتها بنفسها.. لا يمكننا أن نرى هذا كبرنامج لا نهاية له من المدفوعات”.

وأكد أوبراين على ضرورة إجراء إصلاحات في أوكرانيا للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، مشيرًا إلى أن هذه الإصلاحات ستسمح لأوكرانيا بإجراء تحول كبير.

وتابع أوبراين: “نحن حريصون جدًّا على ضمان إنفاق جميع المساعدات الأمريكية بكفاءة ونزاهة وبشكل مباشر حيث يجب أن تذهب.. لدينا برنامج قوي للغاية يتضمن مراقبة مستمرة من قبل العديد من المفتشين العامين لكيفية إنفاق أموالنا”.