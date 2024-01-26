Icon

الخارجية الأمريكية: لا يمكن لواشنطن الإنفاق على كييف إلى ما لا نهاية Icon اختيار السعودية مناهل ثابت مبعوثًا شخصيًّا لأمين عام منظمة دول الكومنولث Icon مشاهد لهطول أمطار الخير على جدة Icon إحباط تهريب 172 كيلوجرامًا من القات المخدر والقبض على 3 أشخاص Icon الجوازات تدشّن مشروع تطوير نظام الأرشفة الإلكترونية Icon هاكثون المسؤولية المجتمعية يختتم فعالياته بإعلان الفائزين وتكريمهم Icon طلال حاجي عن رقمه التاريخي: مجرد بداية وأطمح للمزيد Icon ترقب انطلاق رالي حائل الدولي .. السعودية تحتضن أكبر سباقات السيارات في العالم Icon إحباط عملية إرهابية في الكويت Icon الجماهير سر تألق المنتخب السعودي بكأس آسيا 2023 Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

العالم
حصاد اليوم

الخارجية الأمريكية: لا يمكن لواشنطن الإنفاق على كييف إلى ما لا نهاية

الجمعة ٢٦ يناير ٢٠٢٤ الساعة ١:١٤ صباحاً
الخارجية الأمريكية: لا يمكن لواشنطن الإنفاق على كييف إلى ما لا نهاية
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

قال مساعد وزير الخارجية الأمريكي للشؤون الأوروبية والأوراسية، جيمس أوبراين: إن واشنطن لا تستطيع دفع نفقات السلطات الأوكرانية بشكل مستمر، ويتعين على كييف أن تبدأ بدفع نفقاتها بنفسها.

وأشار أوبراين إلى أن نمو الاقتصاد الأوكراني في عام 2023 بلغ نحو 5%، وأنه من المتوقع أن يبلغ أرقامًا مماثلة هذا العام.

قد يهمّك أيضاً
جامعة الملك سعود للعلوم الصحية تعلن برامج الماجستير وبرنامجي الدبلوم العالي

جامعة الملك سعود للعلوم الصحية تعلن برامج الماجستير وبرنامجي الدبلوم العالي

منتخب السعودية يتأهل في الصدارة للمرة الخامسة

منتخب السعودية يتأهل في الصدارة للمرة الخامسة

دعم واشنطن لكييف

وتابع أوبراين: “عندما نتحدث عن المساعدات الأمريكية لأوكرانيا- ما يقرب من 8 إلى 10 مليارات دولار، وهي جزء من المساعدات، فهذا استثمار- وسوف تتمكن أوكرانيا (بمساعدة هذه الأموال) من البدء بسرعة في دفع نفقاتها بنفسها.. لا يمكننا أن نرى هذا كبرنامج لا نهاية له من المدفوعات”.

وأكد أوبراين على ضرورة إجراء إصلاحات في أوكرانيا للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، مشيرًا إلى أن هذه الإصلاحات ستسمح لأوكرانيا بإجراء تحول كبير.

وتابع أوبراين: “نحن حريصون جدًّا على ضمان إنفاق جميع المساعدات الأمريكية بكفاءة ونزاهة وبشكل مباشر حيث يجب أن تذهب.. لدينا برنامج قوي للغاية يتضمن مراقبة مستمرة من قبل العديد من المفتشين العامين لكيفية إنفاق أموالنا”.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

اتفاقية لتعزيز التعاون بين وزارة الطاقة ونيوم
السعودية اليوم

اتفاقية لتعزيز التعاون بين وزارة الطاقة ونيوم

السعودية اليوم
السديس: تفعيل التطبيقات الذكية ورقمنة التواصل لمواقع إجابة السائلين
السعودية اليوم

السديس: تفعيل التطبيقات الذكية ورقمنة التواصل لمواقع...

السعودية اليوم
اختتام برنامج مهارات إعداد الخطط الإعلامية بمشاركة 50 متخصصًا
السعودية اليوم

اختتام برنامج مهارات إعداد الخطط الإعلامية بمشاركة...

السعودية اليوم
مواجهات دور الـ16 في كأس أمم إفريقيا
الرياضة

مواجهات دور الـ16 في كأس أمم إفريقيا

الرياضة
أعلى مصلى معلق يجسد أعجوبة معمارية في مكة لا مثيل لها بالعالم
السعودية اليوم

أعلى مصلى معلق يجسد أعجوبة معمارية في...

السعودية اليوم
هاكثون المسؤولية المجتمعية يختتم فعالياته بإعلان الفائزين وتكريمهم
السعودية اليوم

هاكثون المسؤولية المجتمعية يختتم فعالياته بإعلان الفائزين...

السعودية اليوم
رجال الجوازات حاضرون لتسهيل إجراءات سفر مشجعي كأس آسيا
السعودية اليوم

رجال الجوازات حاضرون لتسهيل إجراءات سفر مشجعي...

السعودية اليوم
السجن سنتين عقوبة تعمد إتلاف منشآت المرافق العامة
السعودية اليوم

السجن سنتين عقوبة تعمد إتلاف منشآت المرافق...

السعودية اليوم