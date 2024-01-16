الخارجية العراقية تستدعي القائم بالأعمال الإيرانية في بغداد

استدعت وزارة الخارجية العراقية اليوم القائم بالأعمال الإيرانية في بغداد أبو الفضل عزيزي .

سقوط ضحايا من المدنيين

وذكر بيان للخارجيّة العراقية أن رئيس دائرة الدول المجاورة في الوزارة محمد رضا الحسيني سلم عزيزي مذكرة احتجاج أعرب فيها العراق عن إدانته واستنكاره الشديدين لانتهاك السيادة العراقية بالاعتداء الصاروخي الإيراني الذي تعرضت له عدد من المناطق في أربيل وأدى إلى سقوط ضحايا من المدنيين وتسبب بأضرار بالممتلكات العامة والخاصة.