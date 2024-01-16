نصيحة ثمينة لـ تشافي بعد حفل The Best الخارجية العراقية تستدعي القائم بالأعمال الإيرانية في بغداد ترقية 3209 أفراد في حرس الحدود من مختلف الرتب والتخصصات قانوني: لجنة الاحتراف ليست مختصة بتقرير مصير اللاعبين المستبعدين تعاطف كبير مع وزير الشؤون الإسلامية بعد بكائه بسبب مرض زوجته إقالة جوزيه مورينيو من تدريب روما طريف تسجل أدنى درجات الحرارة فجر اليوم ارتفاع طفيف في أسعار النفط وبرميل برنت يسجل 78.27 دولار ضبط مواطن قام بالتخييم في محمية الملك عبدالعزيز دون ترخيص الأرصاد: رياح على منطقة الرياض تصل سرعتها 49 كم/ساعة
استدعت وزارة الخارجية العراقية اليوم القائم بالأعمال الإيرانية في بغداد أبو الفضل عزيزي .
وذكر بيان للخارجيّة العراقية أن رئيس دائرة الدول المجاورة في الوزارة محمد رضا الحسيني سلم عزيزي مذكرة احتجاج أعرب فيها العراق عن إدانته واستنكاره الشديدين لانتهاك السيادة العراقية بالاعتداء الصاروخي الإيراني الذي تعرضت له عدد من المناطق في أربيل وأدى إلى سقوط ضحايا من المدنيين وتسبب بأضرار بالممتلكات العامة والخاصة.