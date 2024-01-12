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الخارجية: نتابع بقلق بالغ العمليات العسكرية بالبحر الأحمر والغارات الجوية في اليمن

الجمعة ١٢ يناير ٢٠٢٤ الساعة ١١:٠٦ صباحاً
الخارجية: نتابع بقلق بالغ العمليات العسكرية بالبحر الأحمر والغارات الجوية في اليمن
المواطن - فريق التحرير

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أبدت وزارة الخارجية اليوم الجمعة قلقها البالغ إزاء العمليات العسكرية في البحر الأحمر والغارات الجوية التي تعرضت لها مواقع في اليمن.

وقالت الوزارة في بيان رسمي: “تتابع المملكة بقلق بالغ العمليات العسكرية التي تشهدها منطقة البحر الأحمر والغارات الجوية التي تعرضت لها عدد من المواقع في الجمهورية اليمنية”.

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وأكدت الخارجية ضرورة المحافظة على أمن واستقرار منطقة البحر الأحمر “التي تعد حرية الملاحة فيها مطلبا دوليا لمساسها بمصالح العالم أجمع”.

ودعت الوزارة في بيانها، إلى ضبط النفس وتجنب التصعيد في ظل ما تشهده المنطقة من أحداث.

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