الخدمات الأرضية تعلن عن وظائف إدارية شاغرة مبادرات لتطوير معايير التخطيط العمراني وتمكين القطاع الخاص الرياض تحتضن أول منتدى للالتزام والاستدامة والاستثمار في قطاع البيئة شركة أرامكو روان للحفر تعلن عن 30 وظيفة شاغرة هزة أرضية بقوة 4.5 ريختر يشعر بها سكان جنوب مصر استدعاء 436 سيارة جينسيس لخلل في مضخة الوقود حقيقة إصابة فرانك كيسيه وفوفانا في اعتداءات جماهير كوت ديفوار مجلس الوزراء يوافق على جدول المقابل المالي لخدمات التسجيل العيني للعقار السفارة في قرغيزستان لـ المواطنين بعد الزلزال: اتبعوا تعليمات السلطات المحلية منتخب غانا مهدد بتوديع كأس أمم إفريقيا
أعلنت الشركة السعودية للخدمات الأرضية (SGS) عن طرح وظائف إدارية شاغرة لحملة البكالوريوس فأعلى على النحو التالي:
– مدير التدقيق التشغيلي (Operational Audit Manager)
– مدير الأداء والمكافآت (Performance and Rewards Manager)
– إدارة الأعمال
– إدارة الموارد البشرية
– المحاسبة
– المالية
– أو ما يعادلهم
– أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.
– أن يكون حاصلًا على شهادة البكالوريوس فأعلى.
– خبرة في مجال العمل.
التقديم متاح حاليًا عن طريق الرابط: اضغط هنا