الخدمات الأرضية تعلن عن وظائف إدارية شاغرة

أعلنت الشركة السعودية للخدمات الأرضية (SGS) عن طرح وظائف إدارية شاغرة لحملة البكالوريوس فأعلى على النحو التالي:

المسمى الوظيفي:

– مدير التدقيق التشغيلي (Operational Audit Manager)

– مدير الأداء والمكافآت (Performance and Rewards Manager)

التخصصات المطلوبة:

– إدارة الأعمال

– إدارة الموارد البشرية

– المحاسبة

– المالية

– أو ما يعادلهم

الشروط:

– أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.

– أن يكون حاصلًا على شهادة البكالوريوس فأعلى.

– خبرة في مجال العمل.

طريقة التقديم:

التقديم متاح حاليًا عن طريق الرابط: اضغط هنا