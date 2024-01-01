الخدمات الصحية بوزارة الدفاع تطرح 20 وظيفة في عدة مناطق

أعلنت الخدمات الصحية بوزارة الدفاع عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) توفر (20 وظيفة) في عدة مناطق بالمملكة (الخرج، القصيم، جدة)، لحملة (الدبلوم فأعلى) وذلك وفقاً للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

الوظائف المتاحة:

– فني أشعة – وظيفتان.

– ممرض قانوني – 10 وظائف.

– طبيب أخصائي تخدير.

– استشاري طب نفسي عام.

– استشاري أشعة عامة.

– فني أجهزة طبية.

– أخصائي علاج طبيعي.

– أخصائي أشعة.

– أخصائي أشعة تلفزيونية – وظيفتان.

أماكن العمل:

– الخرج.

– القصيم.

– جدة.

المؤهلات المطلوبة:

– الدبلوم.

– البكالوريوس فأعلى.

طريقة التقديم:

– من خلال الرابط التالي: اضغط هنا