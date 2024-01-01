الخدمات الصحية بوزارة الدفاع تطرح 20 وظيفة في عدة مناطق

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أعلنت الخدمات الصحية بوزارة الدفاع عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) توفر (20 وظيفة) في عدة مناطق بالمملكة (الخرج، القصيم، جدة)، لحملة (الدبلوم فأعلى) وذلك وفقاً للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.
– فني أشعة – وظيفتان.
– ممرض قانوني – 10 وظائف.
– طبيب أخصائي تخدير.
– استشاري طب نفسي عام.
– استشاري أشعة عامة.
– فني أجهزة طبية.
– أخصائي علاج طبيعي.
– أخصائي أشعة.
– أخصائي أشعة تلفزيونية – وظيفتان.
– الخرج.
– القصيم.
– جدة.
– الدبلوم.
– البكالوريوس فأعلى.
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