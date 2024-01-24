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لحملة مؤهل الثانوية فأعلى

الخدمات الطبية للقوات المسلحة تعلن عن 28 وظيفة في 5 مدن

الأربعاء ٢٤ يناير ٢٠٢٤ الساعة ٣:٠٤ مساءً
الخدمات الطبية للقوات المسلحة تعلن عن 28 وظيفة في 5 مدن
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت الخدمات الطبية للقوات المسلحة عن توفر عدد (28) وظيفة شاغرة لحملة الثانوية فأعلى للرجال والنساء (تشمل 17 وظيفة لا تتطلب خبرة) في كل من (الرياض، جدة، المدينة المنورة، الطائف، خميس مشيط) على النحو التالي:

الوظائف المتاحة:

– سكرتارية طبية

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– صيدلي أول إكلينيكي

– مهندس تكييف وتبريد

– مسجل في طب الأسنان الترميمي

– مسجل في التعويضات السنية

– مسجل في جراحة الفم والوجه والفكين

– مسجل في علاج جذور الأسنان

– مسجل في طب أسنان الأطفال

– طبيب أخصائي أول تخدير قلب

– أخصائي تروية قلبية

– مدير صيانة الطائرات

– قائد طائرة

– مدير مكتب تنفيذ الاستراتيجية

– أخصائي مشتريات

– مساعد قائد طائرة

– أخصائي تثقيف طبي

المؤهلات المطلوبة:

– الثانوية العامة
– الدبلوم
– البكالوريوس فأعلى

مناطق التوظيف:

– الرياض
– جدة
– الطائف
– خميس مشيط
– المدينة المنورة

الشروط العامة:

– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
– إجادة استخدام الحاسب الآلي وتطبيقاته.
– توفر المهارات والمتطلبات المحددة لكل وظيفة.

طريقة التقديم:

التقديم متاح حالياً من خلال الرابط التالي: اضغط هنا

 

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