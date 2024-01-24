الخدمات الطبية للقوات المسلحة تعلن عن 28 وظيفة في 5 مدن

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أعلنت الخدمات الطبية للقوات المسلحة عن توفر عدد (28) وظيفة شاغرة لحملة الثانوية فأعلى للرجال والنساء (تشمل 17 وظيفة لا تتطلب خبرة) في كل من (الرياض، جدة، المدينة المنورة، الطائف، خميس مشيط) على النحو التالي:
– سكرتارية طبية
– صيدلي أول إكلينيكي
– مهندس تكييف وتبريد
– مسجل في طب الأسنان الترميمي
– مسجل في التعويضات السنية
– مسجل في جراحة الفم والوجه والفكين
– مسجل في علاج جذور الأسنان
– مسجل في طب أسنان الأطفال
– طبيب أخصائي أول تخدير قلب
– أخصائي تروية قلبية
– مدير صيانة الطائرات
– قائد طائرة
– مدير مكتب تنفيذ الاستراتيجية
– أخصائي مشتريات
– مساعد قائد طائرة
– أخصائي تثقيف طبي
– الثانوية العامة
– الدبلوم
– البكالوريوس فأعلى
– الرياض
– جدة
– الطائف
– خميس مشيط
– المدينة المنورة
– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
– إجادة استخدام الحاسب الآلي وتطبيقاته.
– توفر المهارات والمتطلبات المحددة لكل وظيفة.
التقديم متاح حالياً من خلال الرابط التالي: اضغط هنا