الخدمات الطبية للقوات المسلحة تعلن عن 28 وظيفة في 5 مدن

أعلنت الخدمات الطبية للقوات المسلحة عن توفر عدد (28) وظيفة شاغرة لحملة الثانوية فأعلى للرجال والنساء (تشمل 17 وظيفة لا تتطلب خبرة) في كل من (الرياض، جدة، المدينة المنورة، الطائف، خميس مشيط) على النحو التالي:

الوظائف المتاحة: