الخريف توافق على تأسيس شركة “الحزمة السادسة للخدمات البيئية”

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أعلنت الخريف لتقنية المياه والطاقة، اليوم الاثنين، أنه تمت الموافقة على تأسيس شركة ذات مسؤولية محدودة، باسم (الحزمة السادسة للخدمات البيئية).
وأوضحت الشركة، في بيان على “تداول”، أن تأسيس الشركة يأتي لغرض إدارة مشروع عقد التشغيل والصيانة طويل الأجل لمحطات معالجة مياه الصرف الصحي بمدينة الرياض (الحزمة السادسة محطات هيت والحائر)، وبرأس مال قدره 100 ألف ريال، مملوكة بالكامل لشركة الخريف لتقنية المياه والطاقة بنسبة (100% ).
وأضافت الشركة في بيان لها أنه سيتم الإعلان لاحقاً عن أي أثر مالي أو أي تطورات أخرى بهذا الخصوص.